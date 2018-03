Per què ens agrada tant tafanejar?

És una nit d’estiu de fa 5.000 anys i un rei egipci surt de palau per visitar un dels generals del seu exèrcit. I no queden precisament per decidir quina armadura es posaran l’endemà. El document, que també s’acompanya de pintures, detalla que no és la primera nit que ho fa, i que el rei viu en una llar on “no hi ha esposa”. Ja veieu que als egipcis també els agradava tafanejar. De fet, els agradava tant que ho esculpien a les parets.

Segons els científics coneixedors de l’antropologia del safareig, la tafaneria és bona. És coneixement, és immortal i és història. Segons els investigadors del Museu Egipci Rosacruz de Califòrnia, missatges com el del rei visitant el general són clarament similars a les notícies que consumim a les revistes avui.

D’on ve la tafaneria?

La resposta no és senzilla i hi ha teories diverses. Robin Dunbar, cap del departament de psicologia experimental de la Universitat d’Oxford, explica en el seu llibre Grooming, gossip and the evolution of language [Empolainament, xafarderies i evolució del llenguatge] que el llenguatge va evolucionar per poder tafanejar.

Fem un salt fins als primers Homo sapiens. A les seves comunitats recol·lectaven menjar, vigilaven els predadors i feien altres activitats que requerien un compromís social. En un moment en què tot era oral, qualsevol detall s’havia de compartir pel bé i la seguretat de la comunitat. En els grups reduïts el control era més senzill, però quan els grups es van fer grans va aparèixer l’individu que Dunbar anomena free rider. El clàssic personatge que rep però no aporta. El típic que no fa res, vaja. Segons ell, com a conseqüència d’això el llenguatge parlat va evolucionar i va multiplicar les possibilitats de comunicació i d’identificar aquest personatge. Què havia fet? On havia anat? D’aquesta manera “la comunitat es protegia de la possibilitat que s’estenguessin en nombre i en comportament i produissin la destrucció del grup”, diu.

Per la seva banda, el Dr. Xavier Rubio, professor d’arqueologia computacional i expert en evolució cultural a la Universitat d’Edimburg, explica: “Els free riders existeixen fora dels grups d’homínids i existien milions d’anys abans que el llenguatge. La manera que els grups tenien de protegir-se dels free riders era creant normes socials. Si algú se les saltava apareixia un mecanisme de càstig que tothom coneixia: se’l feia fora del grup, se’l convertia en un marginat o fins i tot se’l matava”. Rubio apunta que “és cert, però, que el llenguatge facilita la creació d’aquestes institucions, que en conjunt s’anomenen institucions socials ” i són “les normes i regles que promouen la cooperació en un grup”. Segons Rubio, “la tafaneria pot servir, evolutivament parlant, per fomentar aquestes convencions socials, que cal dir que no necessàriament són bones”. I afegeix: “D’altra banda, la tafaneria pot ser un resultat inesperat de la creació del llenguatge: és divertida, et fa sentir més unit amb qui estàs tafanejant i et dona informació. Així que pot ser que no sigui útil a nivell de grup, però individualment ens resulta atractiva malgrat que pugui perjudicar el grup”.

Un termòmetre de valors

La tafaneria és un dels indicadors més importants de la nostra cultura. És un reflex de l’ètica i la moral popular de l’època. I no es pot consumir sense esbiaixar. No es pot consumir sense el filtre de la teva pròpia experiència i el que acaba sortint a l’altra banda és una clara aplicació del que nosaltres creiem. Del que esperem. Del que rebutgem. I de com processem la informació. Tafanejar ens permet comunicar un codi de comportament a altres persones. Ens permet establir un estàndard de conducta.

Posem un exemple que analitza Elaine Lui, una reportera canadenca amb un dels blogs de xafarderies més populars del món. Una de les xafarderies més sonades de la dècada va ser l’escàndol de Kristen Stewart (l’estrella femenina de la saga Crepuscle ) quan va ser infidel a la seva parella amb Rupert Sanders, el director (casat) d’una de les pel·lícules que ella havia protagonitzat. A Stewart se la va castigar en tots els racons d’internet i se li va oferir la possibilitat de disculpar-se en públic. Fins i tot es va haver d’amagar durant una temporada i li van retirar alguns papers protagonistes de pel·lícules que ja havia firmat. Què va passar amb el director? Va tenir més ofertes de feina que mai. El mateix any, Ashton Kutcher, quan encara sortia amb Demi Moore, li va posar les banyes. El mateix cas, però aquí és l’home qui és infidel. Què va passar? A Kutcher se li va oferir una extensió del contracte per la sèrie en què treballava, Dos hombres y medio, cosa que el va convertir en l’actor més ben pagat de la televisió. Quan el món tafanejava sobre l’embolic entre Stewart i Sanders o Kutcher i Moore no parlava d’una actriu o un actor que havia posat les banyes a la seva parella. Els participants de la tafaneria compartien les seves perspectives morals sobre el matrimoni i la fidelitat, i l’expectació social de les dones i les seves relacions.

Una altra de les tafaneries de la dècada va ser quan van sortir les fotos de la cara destrossada de la cantant Rihanna, després que la seva parella, Chris Brown, l’apallissés. Tres anys més tard Brown guanyava un Grammy. I Rihanna tornava amb ell. ¿La reconciliació és només una reconciliació o és un reflex de l’actitud de la societat sobre la violència contra les dones? La història de Rihanna no és aïllada, perquè moltes dones tornen amb els seus maltractadors. Però Rihanna no va ser l’única que va perdonar Chris Brown. La indústria de la música també. Els fans el van elevar a un nivell de fama que no havia tingut mai.

De la mateixa manera que hem après que els egipcis acceptaven l’homosexualitat i les relacions sentimentals entre classes socials, quan d’aquí 500 anys algú vegi la cara de Rihanna i el Grammy de Chris Brown ¿ens jutjaran com una societat que celebra els abusadors o que els perdona? ¿O que valora el seu talent per damunt de tot?

Tafanejar és tan dolent?

Però tafanejar està mal vist. Per què amaguem la revista ¡Hola! entre les pàgines del diari? És vist com un comportament frívol, com una pèrdua de temps, banal i superficial. Fins i tot l’Enciclopèdia Catalana ho diu en la seva definició: “Tafanejar és exercir algú la seva curiositat en coses que no li haurien d’importar, en afers d’altri”.

Segons un article de la Facultat de Psicologia de la Universitat de Califòrnia, fer safareig redueix l’estrès, estimula l’autoestima i uneix les relacions d’amistat. Canvia la manera com veiem la gent i com la gent ens veu a nosaltres. També s’ha comprovat un increment en les hormones del plaer durant el moment de la conversa. Hormones com la dopamina, la serotonina o l’oxitocina, que encoratgen la generositat, l’empatia i la confiança.

Però no tot té a veure amb el missatge, sinó amb qui tries per explicar-li, la funció social de fer safareig. Tal com diu Patricia Meyer Spacks, professora de literatura a la Universitat de Harvard, en el seu llibre Gossip [Tafanejar], “les relacions que es manifesten en el moment del safareig són més importants que la informació que es transmet, i en el manteniment d’aquestes relacions la interpretació dels fets és més important que els fets en ells mateixos. Necessitem la tafaneria per mantenir-nos units. I si això implica perjudicar la reputació d’algú altre, no és res personal”.

Tafanejar és una manera de viure. A la universitat, a casa, a l’oficina, al gimnàs. És un llenguatge senzill d’utilitzar amb persones d’interessos i estils de vida similars. És una manera de transmetre informació eficient i divertida.

Però sobre qui tafanegem? Segons un dels pioners en la investigació de les xafarderies, l’antropòleg canadenc Jerry Barkow, ens interessa la informació de persones que ens importen: rivals, companys, familiars, socis i figures d’alt rang, el comportament dels quals ens pot afectar. Segons ell, les xafarderies van evolucionar per adquirir informació sobre la millora d’aptituds personals, així que Barkow també suggereix que el tipus de coneixement que busquem hauria de ser informació que pugui afectar la nostra posició social en relació amb els altres.