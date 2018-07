I tu què prefereixes: marxar un mes o fer escapades?

El mode vacances, que els mòbils no han incorporat encara com a prestació, ha canviat. “Ja no fem vacances com fa 40 anys, quan la gent tenia un mes de descans seguit i ja no tenia més descansos la resta de l’any”, afirma la psicòloga Estefania Carreño. Ara les vacances són a l’estiu, però també n’hi ha la resta de l’any, perquè “hi ha més necessitat de descansar”, diu Carreño. I no només això: hi ha moltes altres situacions que expliquen el canvi de paradigma sobretot perquè hi ha oficis que a l’estiu tenen la seva temporada alta i per tant és quan tenen més feina.

Sigui d’una manera o d’una altra, el temps de qualitat, un concepte mític, ha de ser una prioritat quan marxem de vacances. Laboralment, “el descans físic i psicològic és un benefici per al treballador, però també per a l’empresa, perquè el personal tornarà a la rutina amb més energia i satisfacció pel temps gaudit”, sosté la psicòloga Carreño. A partir d’aquí, n’hi haurà que necessitaran un procés de readaptació a la feina. El divulgador científic i professor de la Universitat de Barcelona David Bueno explica que “hi ha persones que desconnecten amb una facilitat espantosa i per tant trenquen les rutines amb molta facilitat, i d’altres que poden necessitar una setmana sencera per fer-ho”. Entre els motius destaca el tipus de feina que fem. “Les feines més monòtones tendeixen a establir més les rutines, i poden costar més de trencar”. També hi ha un altre factor, diu, que dificulta la desconnexió entre feina i vacances: “Si no canviem de lloc, la simple presència d’espais coneguts fa que tendim a mantenir les rutines, mentre que si canviem d’escenari ens resulta més fàcil perquè l’entorn passa a ser diferent”.

Per la seva banda, la coordinadora de la unitat del son de l’Hospital de la Vall d’Hebron, Odile Romero, sosté que la millor fórmula per al cervell és trencar les rutines diàries com més dies seguits millor. És llavors quan es recupera energia física i cognitiva. I, a més, hi ha restabliment cognitiu perquè el cervell es dedica a altres pensaments que no tenim quan treballem. És allò que els runners asseguren que els passa quan corren, que diuen que és quan pensen millor. O el que tradicionalment s’ha dit del científic Isaac Newton, que va veure clara la teoria de la gravetat quan, descansant sota una pomera, li va caure una poma al cap. Tot i això, la metge de la Vall d’Hebron afegeix que, al final, cadascú s’ha de fer el vestit a mida. “Si treballar vol dir engegar l’ordinador una hora al dia per contestar correus, i després dedicar-se a fer activitats d’oci, no és ben bé com passar vuit hores (o més) en una oficina”. Per descobrir quina fórmula és millor -vacances seguides o partides- parlem amb un defensor de cada opció que ens n’explica les virtuts.

La treballadora d’aerolínia prefereix les escapades

La Isabel Bordas s’agafa quinze dies de vacances a l’estiu perquè és quan a la seva feina, en una companyia aèria, hi ha el pic de treball més alt. Podria fer-les seguides, però s’estima més partir-ho. “M’hi he acostumat perquè després m’agafo setmanes durant la resta de l’any i això em van bé per conciliar amb les vacances escolars de la meva filla”, explica la Isabel. Nadal i Setmana Santa són dates assenyalades que sempre s’agafa de descans. “Prefereixo fer-ho així, perquè desconnecto de la feina altres èpoques de l’any, i no només a l’estiu”, diu Bordas.

El periodista, a favor d’una pausa llarga

Per contra, el periodista especialitzat en viatges Raimon Portell aposta per les vacances seguides. “L’experiència em diu que durant el primer mes tot just fas neteja del que deixes a casa. A partir del segon comença el viatge de veritat”. Dit això, Portell és conscient que, si no es pot, com passa massa sovint, qualsevol extensió és bona.

Per què és millor fer les vacances partides? Amb un mínim de quinze dies seguits a l’estiu el cervell té temps per abandonar la rutina i incrementar la flexibilitat. L’estiu ja és un temps prou trencador i divers que permet fer activitats diferents quan pleguem de la feina. Com que la llum solar dura més, quan se surt de la feina es pot passejar, llegir un llibre, anar a la platja o a la muntanya, sortir a caminar o anar amb bicicleta. Com més temps passem de vacances, més costa tornar a treballar. Descansar molts dies seguits farà que la tornada a la feina sigui molt feixuga, perquè caldrà adaptar-se altra vegada a uns horaris laborals amb la idea (o la càrrega mental) que ja no tindrem més vacances al llarg de l’any. Els dos factors, sumats, ho faran més difícil de pair. A l’estiu hi ha oficis que estan en temporada alta i és difícil fer vacances. Malgrat això, hi ha feines que poden implicar només mirar correus i estar pendent de l’ordinador una o dues hores diàries per després fer activitats de vacances. Són les vacances de molts oficis actuals, en què cadascú s’ha de fer el vestit a mida, el que li va millor. Organitzar-se serà la clau per poder gaudir d’hores de descans diari. Però no de dies seguits sencers. Les rutines diàries són prou riques i variades per no haver-les de trencar dràsticament. De fet, si algú necessita fer-ho així, s’ha de plantejar si el que fa li agrada o li funciona. Potser és la feina la que no li agrada i és el que hauria de canviar. Les vacances no seran la solució per resoldre-ho.