La radicalització que tot ho tapa

En una societat altament diversificada i plural, immersa a més en un món globalitzat i connectat, és paradoxal que hi imperi la percepció segons la qual tothom que mostri una idea o un comportament diferent del nostre i, a més, ho exposi amb convenciment i determinació, ha de ser titllat de radical. Els radicals sempre són els altres -si no és que ens agraden les emocions fortes i som nosaltres mateixos els que ens definim així, validant, però, aquesta noció de radicalitat com a alteritat i rebel·lia.

Des de la publicitat, on radical dona identitat al producte, fins a la política, on sovint és sinònim de terrorista, és d’aquestes nocions omnipresents en el llenguatge però tan fàcils de manipular que les converteixen en una arma perillosa. L’anomenada radicalització connota la imatge d’un individu metamorfosant-se en monstre, a punt d’entrar en el regne del mal (un regne del mal, per cert, ben allunyat de nosaltres, ja que, lògicament, la nostra és una llar de pau i valors cívics). I tot són signes possibles d’aquesta pretesa radicalització. Per exemple, observo amb estupefacció com cada vegada hi ha més quantitat d’autoqualificats experts en joves i islam que assenyalen com un d’aquests signes de radicalització que un jove deixi de beure alcohol. I és que, com assenyala molt bé l’antropòleg Jordi Moreras: “Són mals temps perquè els musulmans donin prova de la seva devoció religiosa. El paradigma de la radicalització s’està imposant com a forma d’explicar tot el que succeeix amb la pràctica religiosa i el comportament social dels musulmans, malgrat que segueix sent un concepte difícil d’aclarir”.

¿És casual que sigui tan difícil d’aclarir? ¿O potser és que en el món de les aparences i del políticament correcte, el racisme i l’estigmatització han d’emprar conceptes més oblics i indirectes, més líquids, però igual de corrosius?