El raper Pharrell Williams treu una col·lecció de roba per a Chanel

La ‘maison’ Chanel segueix reinventant-se cada dia. Ara el raper nord-americà Pharrell Williams, conegut per les seves col·laboracions amb grups com Daft Punk o la cantant Miley Cyrus, ha creat una col·lecció de roba i accessoris per a la firma francesa. Una línia que sortirà a la venda el pròxim 29 de març en una botiga efímera que la marca obrirà a Seül, i que a partir del 4 d’abril es podrà trobar a la resta d’establiments, encara que no se n’han detallat els preus ni les característiques dels models.

El novembre del 2017 Williams ja va firmar el disseny d’unes sabatilles esportives, que van sorgir de l’aliança de Chanel amb Adidas. D’altra banda, el cantant i productor, que ja ha col·laborat amb la firma de Karl Lagerfeld en un parell d’ocasions, va assistir a la desfilada que Chanel va organitzar a Bangkok dimecres passat. Allà va lluir una dessuadora groga amb lluentons en forma de C, el logo de la ‘maison’.

Des que el raper va aparèixer al curtmetratge ‘Reincarnation’, dirigit per Lagerfeld el 2012 i per al qual va compondre la música, ha treballat com a model de la marca publicitària i fins i tot ha desfilat a la passarel·la. Una passió per la moda que encara va més enllà: Williams també és un dels propietaris de la marca G-Star Raw i un dels fundadors de les firmes Billionaire Boys Club i Ice Cream.