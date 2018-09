Es disparen els rumors de reconciliació entre Brad Pitt i Jennifer Aniston

Després de la polèmica separació entre Brad Pitt i Angelina Jolie, encara inacabada a nivell legal, l'actor sembla que s'està començant a recuperar anímicament gràcies al suport de dues persones molt pròximes a ell: George Clooney i la seva exdona, Jennifer Aniston. Això és el que defensa la revista 'New Idea', que des d'Austràlia ha disparat arreu del món els rumors de reconciliació entre Pitt i Aniston, que es van casar el 2000 i que van compartir cinc anys de matrimoni.

Segons aquesta publicació, George Clooney hauria convidat Pitt aquest estiu a la seva mansió a tocar del llac Como, a la Llombardia, al nord d'Itàlia, perquè millorés els seus ànims. Una estada que va aconseguir portar a terme amb discreció i que la seva exparella Jennifer Aniston –que a principis d'any es va divorciar de Justin Theroux– va aprofitar per visitar-lo. Tal com publica la revista italiana, Aniston era a Itàlia, concretament a Milà, on estava produint la seva pròxima sèrie, 'Murder mystery'.

Aquesta coincidència per vacances després d'haver-se separat tots dos ha fet que mitjans de tot el món es plantegin si aquí hi ha res més que una simple visita d'Aniston a Pitt per veure com es troba, ja que ha transcendit que el divorci de Jolie li està passant una gran factura, tant econòmica com emocional. Sobretot perquè l'actriu hauria fet que els fills se li giressin en contra. De fet, aquesta pressió exercida per Jolie contra el seu exmarit estaria causant problemes en alguns dels seus fills. Especialment en Shiloh, de 12 anys, que hauria anat amb el seu pare de vacances a Itàlia.

#shilohjoliepitt A post shared by Shiloh Jolie Pitt (@shiloh.jolie.pitt) on Aug 1, 2018 at 1:44pm PDT

Segons el 'Corriere della Sera', que s'ha fet ressò de la notícia, Shiloh té una connexió especial amb Jennifer Aniston i l'actriu estaria sent clau per a la petita de dotze anys, que a banda dels problemes derivats del divorci del seus pares està en ple procés de canvi de sexe. Shiloh, tot i haver nascut nena, sempre s'ha sentit i ha sigut criada com un nen, segons recorda el mitjà italià.