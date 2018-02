Una reconciliació i una polèmica sexista als Goya

L’última gala dels premis Goya serà recordada per molts motius. En el terreny cinematogràfic, pels tres importants guardons d’ Isabel Coixet amb La llibreria i pel triomf del film en euskera Handia, que amb 10 estatuetes va ser una de les grans sorpreses de la jornada.

Fora de l’àmbit artístic, però, les cròniques de la nit parlaven de coses ben diferents. La més destacada, la reconciliació sentimental que el cantant Leiva va oficialitzar mentre recollia el Goya a la millor cançó original per La llamada. El músic madrileny va agrair el seu premi a l’actriu Macarena García, a la qual li va donar les gràcies per ser “La meva companya de camí; t’estimo un munt”. De la parella, que va trencar després de tres anys a l’estiu, ja s’havia publicat que havien tornat. Tot i això, ningú havia aconseguit unes fotos que ho demostressin. Unes imatges, però, que ara ja no caldran.

Cal destacar com a contrapunt la desafortunada frase d’ Arturo Valls respecte al caràcter reivindicatiu que solen tenir els Goya, que enguany va estar centrada en la difícil situació de la dona al cinema. El presentador d’Antena 3 va dir: “Penso que aquesta no és una nit per reivindicar, crec que m’agradaria que es parlés més de cinema. [...] No cal marejar amb altres temes”. Les xarxes socials van bullir amb les seves paraules, que van ser interpretades com una expressió de masclisme.