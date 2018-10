Les reformes dels ducs de Sussex costen 1,6 milions d’euros

Després d’un any d’obres el matrimoni format per Meghan i Enric de Sussex ja es pot instal·lar al seu nou apartament. Han sigut uns mesos de reformes molt intensos perquè, segons ha publicat el rotatiu ‘Daily Mail’, s’han fet "canvis estructurals", com substituir les finestres i substituir el sostre que cobreix les 21 habitacions de la casa. Unes modificacions que, segons indica el mitjà britànic, han costat 1,4 milions de lliures (1,6 milions d’euros). L’apartament, que és dins del Palau de Kensington, és al costat de la residència dels ducs de Cambridge.

D’altra banda, la revista ‘Mirror’ afirma que aquesta setmana la germanastra de Meghan Markle, Samantha Markle, ha intentat entrar sense invitació al Palau de Kensington amb la seva parella i que se’ls ha negat l’entrada. Fa uns dies Samantha havia demanat perdó als ducs de Sussex públicament a través del programa de televisió ‘Jeremy Vine’. Feia aquestes disculpes arran dels insults reiterats que ha fet a la parella des d’abans del seu casament. L’únic que se sap és que, en veure que no podria entrar a les dependències privades del palau, Samantha Markle va entregar una carta als cossos de seguretat de l’entrada.