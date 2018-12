Els reis emèrits reapareixen a la felicitació de Nadal reial

Les festes de Nadal són per passar-les en família, encara que les relacions no siguin idíl·liques. Enguany, la casa reial ha volgut ser exemple i ha optat per una felicitació nadalenca familiar a la qual s’han unit els reis emèrits, que per primera vegada des del 2014 posen junts. En els últims anys, Joan Carles i Sofia havien optat per felicitar el Nadal utilitzant com a imatge una obra d’art religiós. En canvi, aquest any, han triat una fotografia recent de tots dos feta per un dels fotògraf de la casa reial. A la postal, signada per tots dos, s’hi pot llegir "Bones festes i feliç any nou”, només en castellà.

Per la seva banda, els reis han fugit de la imatge institucional i han triat Astúries com a escenari pel seu 'christmas'. En la seva felicitació de Nadal, Felip i Letícia apareixen acompanyats de les seves filles, Elionor i Sofia, al nou mirador de la Princesa, als llacs de Covadonga.

La fotografia vol tenir un simbolisme institucional, ja que la visita a aquest mirador, feta el 8 de setembre, va ser la primera activitat oficial d’Elionor com a hereva de la Corona fora de Madrid. A la instantània apareixen tots quatre vestint roba informal i, en el cas del rei Felip VI, amb un pal de caminar.