La reivindicació política es cola al 080

“La moda no és només una qüestió purament estètica, és sobretot una conseqüència de la situació sociopolítica d’un moment concret. Com a artista, em sento interpel·lada per la realitat que m’envolta i sento la necessitat de plasmar la lluita pacífica pel dret a decidir del nostre poble”. Aquest és l’inici, clar i contundent, del manifest de la nova col·lecció de la dissenyadora manresana Miriam Ponsa, que connecta l’actualitat catalana amb el llegat pacifista de Gandhi, ara que es commemoren els 70 anys de la seva mort.

“Necessitava expressar el que m’està passant i com visc la situació a Catalunya”, explica Ponsa. Aquest punt reivindicatiu va sorgir, sense buscar-lo, en el seu procés creatiu. “Al principi em volia centrar en el món de la mineria, i en indagar més sobre el tema és quan vaig descobrir la Marxa de la Sal, a l’Índia, i vaig pensar que el que va passar allà ara fa 88 anys va ser molt semblant al que estem vivint ara”. I per això la nova col·lecció porta per nom, precisament, La Marxa de la Sal, en honor a aquesta protesta pacifista que Mahatma Gandhi va liderar l’any 1930 en contra de l’impost de la recollida de sal, emmarcada en l’objectiu d’aconseguir la independència de l’Índia.

Groc pels presos

Aquest missatge reivindicatiu de caràcter pacifista es palpa a l’entorn de la desfilada amb diversos símbols, alguns d’evidents i d’altres d’una subtilesa exquisida. El color groc té un discret protagonisme en homenatge als presos polítics: la il·luminació, el logotip i un banc amb seients buits forrats de groc. “És una mostra de protesta pels polítics empresonats”, explica la manresana.

Dins la col·lecció, el minuciós afany d’investigació que caracteritza la dissenyadora independent es percep en detalls que no passen desapercebuts. No hi ha res deixat a l’atzar. En aquest sentit, la col·lecció es mou entre la tradició i la innovació, reinterpretant les formes, amb presència de peces oversize, que es plasma a través d’abrics i pantalons, i també els estampats. Precisament destaquen cites de Gandhi impreses en serigrafia com “ Your life is your message ” i “ Be the change you want to see in the world ”. “Vull transmetre un missatge d’esperança en aquests moments tan complicats”, explica Ponsa. “Al final, les coses importants costen anys, però s’acaben assolint”, afegeix.

Els teixits i les textures també tenen un paper simbòlic dins la proposta d’hivern i reflecteixen una dualitat: la cohesió o bé la coexistència forçada. “La tècnica del feltre de llana combinant matèries expressa la unió i alhora la desunió. És un joc de ping-pong en què els teixits s’han d’entendre, però es fa impossible perquè no acaben d’enganxar”, explica. També hi destaca una nova línia d’experimentació: la “tècnica del trànsfer”, on es treballen materials semblants al plàstic amb peces de punt acabades i sobre teixits prisats que s’esquerden: “Aquests dos teixits tan diferents en una mateixa peça expressen molt bé aquest trencament entre Espanya i Catalunya”, resumeix.

L’‘Akelarre’ de Txell Miras

Qui també manifesta les seves inquietuds polítiques al 080 Barcelona Fashion és Txell Miras amb Akelarre, una proposta que reflexiona sobre forces opressores i oprimides. “La Santa Inquisició, la caça de bruixes, les persecucions... En aquella època es van fer moltes animalades i moltes injustícies i ho vinculo amb la situació política actual”, comenta Miras. De fet, amb el títol de la col·lecció la dissenyadora sabadellenca s’ha autocensurat: “Jo la volia anomenar d’una altra manera, però finalment no m’hi he atrevit perquè era massa explícit i no ho he fet per por a les represàlies”, afegeix. No vol dir quin nom li volia posar i, precisament la por, la indignació i la repressió són alguns sentiments que s’aprecien a la col·lecció. La rigidesa de l’ordre establert es representa amb colors blancs, teixits tapís i jacquards que recorden els hàbits eclesiàstics. Per contra, les tonalitats fosques, les peces dobles, les superposicions i els teixits de quadres mostren el recolliment, l’ocultació i l’anonimat. La resta,resideix en els detalls: mànigues allargassades que tapen les mans, gorres de punt que amaguen la cara, cinturons que oprimeixen, pentinats que recorden els cabells de Joana d’Arc abans de morir a la foguera i algunes il·lustracions que mostren tristesa o temor. “La moda comunica, canvia consciències i reflecteix un tipus de societat”, conclou.

Identitats i col·lectius juvenils

Una reflexió més individualista manté el dissenyador Oscarleon, que ahir també va presentar nova col·lecció. Aquí apel·la a la identitat a través de camises i samarretes amb missatges optimistes. “ No place for hate ” o “ No fear for smile ” es pot llegir a les peces de roba unisex que es combinen amb peces de teixits tècnics i estil urbà, fidels a l’essència casual del dissenyador.

Un to més esportiu manté la moda masculina de JNorig: estètica futurista, siluetes desconstruïdes, motius geomètrics i teixits versàtils pensats per al dia a dia. Els homes del clan Javier Girón busquen la comoditat. A continuació, desfilava una altra tribu urbana trepitjant un discurs audiovisual de Donald Trump: els nois d’estètica preppy del sevillà Jaime Álvarez, que amb només 23 anys ha sorprès la crítica amb la seva marca Mans Concept Menswear. Make America great again és una proposta fresca inspirada en les germandats d’estudiants amb peces de roba basades en els antics uniformes de les escoles nord-americanes. Siluetes tradicionals i teixits de sastreria amb talls innovadors que juguen al contrast. Una col·lecció elegant que manifesta que l’esperit juvenil no té edat.

Una visió més irònica de la joventut ha mantingut Krizia Robustella, creadora abanderada de l’estil esport deluxe. Trendy Flock és una proposta estètica que reflexiona sobre les tendències i les falsificacions. La dissenyadora ho materialitza amb la il·lustradora Susana López a través de dibuixos impresos sobre la roba. Detalls naïf, estampats vius i logotips distorsionats que arrenquen més d’un somriure. Per la seva banda, Pablo Erroz completava ahir amb Goals una trilogia creativa que no hi entén de gènere, carregada de teixits lluminosos i textures evocadores.

Al vespre, Antonio Miró va fer un exercici de nostàlgia al recuperar elements de la infància i l’estil boy-scout amb la col·lecció Trekking, d’estil britànic. Una proposta innovadora elaborada a partir de teixits nobles, colors contrastats i detalls que donen un valor afegit a les peces més clàssiques com serrells i patchworks de pell. La firma també ha llançat una col·lecció càpsula per a nens.