Es reobre el cas de Mario Biondo amb una tercera autòpsia

Han passat cinc anys des de la mort de Mario Biondo, però els seus pares continuen sense creure que la causa de la seva mort fos el suïcidi. Per això, la família de qui va ser el marit de la presentadora Raquel Sánchez Silva ha sol·licitat el permís per fer una tercera autòpsia al cos embalsamat.

Segons informa ‘La Vanguardia’, s’ha aconseguit l’autorització gràcies als fiscals que ara porten el cas, Roberto Scarpinato i Domenico Gozzo, que estan al capdavant de la Fiscalia General de Palerm. Ells seran els que el 5 de novembre nomenaran un equip de pèrits oficials per dur a terme la tercera revisió del cadàver.

La primera autòpsia la va fer un forense espanyol, i aleshores no hi havia indicis d’homicidi. Disconforme, la família va acudir als tribunals italians, on va encarregar una segona autòpsia al Tribunal de Palerm, a càrrec del professor Paolo Procaccianti, que va qualificar l'autòpsia espanyola de "deficient" i "plena de negligències".

Durant els últims anys, la família ha encarregat diferents informes independents en què es conclou que el que va ser el càmera de 'MasterChef' només va poder ser assassinat.

El cadàver de Mario Biondo va ser trobat el 30 de maig del 2013 suspès parcialment de la prestatgeria del menjador de casa seva.