El restaurant Noma tornarà a obrir al febrer

El restaurant danès Noma, escollit tres vegades el millor restaurant del món per la revista 'Restaurant', ha anunciat que reobrirà al febrer, segons avança Efe. Després d’estar un any tancat, l’establiment que capitaneja el xef René Redzepi des de fa 13 anys tornarà a obrir les portes amb un nou concepte i en un nou local, a tocar de Copenhaguen, que tindrà un hort urbà i oferirà tres menús diferents en funció de l’estació de l’any.

El menú d'hivern serà "una celebració" del marisc escandinau, segons expliquen des del restaurant, mentre que el menú d'estiu estarà centrat en els productes vegetals. L'últim, el de tardor, estarà basat en la caça i els productes del bosc.

El nou local tindrà 40 places i s'hi podran començar a reservar taules des de dijous vinent. Estarà obert quatre dies a la setmana, una decisió presa pel mateix Redzepi amb la voluntat de donar "una millor qualitat de vida" a la plantilla del restaurant.

El preu del menú per persona -sense begudes- puja fins a 2.500 corones, uns 300 euros. Tot i això, el Noma reservarà cada nit un 10% de les places per a estudiants -escollits a l'atzar d'una llista d'espera- a un preu especial de 1.000 corones (134 euros) per persona.