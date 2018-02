Els restaurants de Jamie Oliver, en crisi

Dos dels principals restaurants a Londres del mediàtic xef britànic Jamie Oliver s'han declarat en fallida. El popular cuiner, però, ha pogut evitar-ne el tancament d'un, tal com ha informat aquest dimecres la BBC.

Es tracta dels restaurants de luxe Barbecoa i Barbecoa St Paul's, especialitzats en filets, tal com recull l'agència Efe. El primer, situat al centre de la ciutat, a prop de Picadilly, tancarà les portes tot just un any després de la seva inauguració. El segon, en canvi, situat a prop de la catedral de Saint Paul, s'ha salvat d'abaixar la persiana ja que el mateix Oliver l'ha recomprat, per una xifra que no s'ha fet pública, a través d'una companyia subsidiària.

I és que les coses no li van gaire bé a l'empresa Jamie Oliver Restaurant Group, que està duent a terme retallades. Al gener, el cuiner britànic va anunciar el tancament de 12 dels seus 37 restaurants italians al Regne Unit com a part d'un pla de rescat, una mesura que afecta 200 llocs de treball, i ara s'hi sumen aquests dos restaurants que han fet fallida.

Segons documents judicials als quals va tenir accés la BBC, els locals d'Oliver acumulaven deutes que ascendien als 80 milions d'euros. D'aquesta suma, 34,2 milions d'euros són préstecs, i els 46 milions restants són pagaments per lloguers de locals, a hisenda, a proveïdors i a altres creditors. Aquesta última xifra també inclou 2,4 milions d'euros en concepte de salaris pendents a treballadors.