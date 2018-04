130 restaurants per elegir durant la quarta Restaurant Week d'ElTenedor

L’aplicació i web de reserves de restaurants ElTenedor porta fins a Barcelona la quarta edició de la seva Restaurant Week, un esdeveniment que permet a través de la seva apli reservar taula als millors restaurants de Barcelona per preus molt moderats. Entre el 12 d’abril i el 6 de maig, es podrà demanar taula en 130 restaurants de la ciutat a preus tancats de 25, 45, 75 o 125 euros.

Entre els establiments participants d'enguany hi ha, per exemple, El Cercle, el Big Kokka, l’Alba Granados o el Chaka Khan (a 25 €); La Dama i Can Solé (a 45 €); el Caelis i el Xerta (a 75 €); el Moments o l’Enoteca de Paco Pérez (125 euros).

La iniciativa gastronòmica també és solidària. Per cada menú reservat es dóna un euro a Ajuda en acció, que lluita contra la pobresa infantil. En les tres edicions prèvies, la Restaurant Week ha recaptat 70.000 euros per a finalitats solidàries.