El projecte reWINE vol recuperar 100.000 ampolles de vi

El projecte de reutilització d'ampolles de vidre reWINE aspira a recuperar 100.000 ampolles fins al juny del 2019. Els organitzadors han celebrat avui, al restaurant La Rubia de Barcelona, el primer tastet amb envasos de vidre reutilitzats fins a 10 cops. L'acte, que ha sigut conduït per la periodista Empar Moliner i la Cooperativa Falset-Marçà, ha donat a conèixer la seva prova pilot, a la qual s'han adherit més de 50 establiments.

La prova té en compte tot el procés de l'ampolla i es desenvolupa a través de l'economia circular, que involucra des del viticultor fins a la planta de rentatge. De fet, els envasos retornats es reomplen, es reetiqueten, es renten, es distribueixen al mercat i es recol·lecten a través de les mateixes bodegues, deixalleries, restaurants i botigues involucrats en el projecte. L'empresa d'investigació sostenible Inèdit ha afirmat que, a través de la prova pilot, s'està demostrant la viabilitat tècnica de la reutilització de les ampolles de vi.

651x366 Empar Moliner durant el tast amb ampolles reutilitzades / reWINE Empar Moliner durant el tast amb ampolles reutilitzades / reWINE

ReWINE espera poder estendre el sistema de reutilització a altres regions vinícoles de l'Estat. Actualment, les ampolles de vi no es reutilitzen en cap dels seus canals de distribució, fet que situa reWINE com un projecte innovador en el territori. Per reduir la petjada de carboni, el programa s'ha compromès a assegurar la viabilitat tècnica, sanitària i de qualitat dins un marc favorable per al medi ambient. La necessitat d'invertir aquesta tendència és secundada també per la Unió Europea a través del nou paquet d'economia circular. Per això, la seva comissió ha volgut donar suport a reWINE i l'ha finançat parcialment.

Durant l'acte a Barcelona, els organitzadors han recalcat la importància de sumar supermercats al projecte i testar-ho, ja que suposaria treballar amb grans quantitats de volum i generaria un gran impacte. Tanmateix, el seu repte principal és que els consumidors tinguin més opcions per retornar les seves ampolles, perquè per cada envàs retornat s'eviten 500 grams d'emissions d'efecte hivernacle, fet que a finals d'any es tradueix en 30 tones de CO₂.