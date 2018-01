El robatori milionari que ha sorprès Venècia

El Palau Ducal de Venècia ha sigut l’escenari d’un dels robatoris més sonats dels últims anys a Itàlia. Tal com s’ha pogut saber, un parell de lladres s’han emportat diverses joies pertanyents a la col·lecció del xeic de Qatar Al-Thani que estaven exposades en una mostra temporal al monumental palau, situat a la concorreguda plaça de Sant Marc. Fonts recollides per l’agència Efe asseguren que els fets podrien costar als propietaris milions d’euros, perquè les joies no estarien assegurades d’acord amb el seu valor, sinó per 30.000 euros.

Les joies, que formaven part de l’exhibició Tesori dei Moghul e dei Maharaja: La Collezione Al Thani, van ser robades d’una vitrina l’últim dia de l’exposició, que reunia 270 joies datades entre els segles XVI i XX amb diverses procedències i pertanyents totes a la col·lecció de la família Al-Thani. L’escàndol en descobrir el robatori va provocar que el Palau Ducal es tanqués al públic durant unes hores i que les persones que estaven visitant l’exposició s’haguessin de quedar allà tancades fins que es va reobrir tant la sala de l’exposició, anomenada Sala dello Scrutinio, com la resta de l’edifici.

La policia ja ha visionat les càmeres de vigilància, que, segons la premsa italiana, mostren dues persones involucrades en el robatori: van forçar la vitrina per sostreure un fermall d’or i diverses arracades. El sistema de seguretat de la mostra, que exhibia dissenys que havien portat els descendents de Genguis Khan fins a creacions de Cartier, va ser modificat pels lladres perquè saltés amb un minut d’enderreriment, l’únic temps que van tenir per fugir.