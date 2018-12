El rosa corall serà el color del 2019

El color del 2019 serà el rosa corall, és a dir, un rosa intens que rep el nom oficial de Living Coral. És el color que ha triat Pantone, l'empresa nord-americana d'identificació i classificació de colors que cada any decideix quin serà el color imperant en diversos sectors. Aquest rosa pren el relleu de l' ultravioleta, que va ser designat com a color oficial del 2018.

Segons ha dit l'empresa i com recull la revista 'Vogue', el rosa corall "transmet els aspectes desitjats i energètics d'aquest color a la natura". "És un to vívid i efervescent que hipnotitza", diuen, i afegeixen que està "situat al centre del nostre ecosistema cromàtic" i que "evoca com les barreres de corall donen refugi a un calidoscopi de color divers". I és que molts experts del sector han vist en l'elecció d'aquest color la voluntat de denunciar l'estat dels fons marins, simbolitzats per les barreres de corall, que són extremadament fràgils.

540x306 Una tassa amb el color del 2019 / INSTAGRAM/PANTONE Una tassa amb el color del 2019 / INSTAGRAM/PANTONE

Des de fa 20 anys, l'empresa Pantone escull el color de l'any, una decisió que afecta molts sectors, no només la moda sinó també el disseny, la decoració, el 'packaging', l'esport, el turisme i les noves tecnologies.