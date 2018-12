Els ‘royals’ feliciten el Nadal

El príncep Guillem i Kate Middleton (1)

Els ducs de Cambridge han decidit felicitar el Nadal en una imatge molt familiar i rupestre. Allunyada de tota mena de formalismes, la família ha escollit els jardins de la mansió que té ElisabetII a Norfolk per fer-se una fotografia asseguda sobre un tronc d’arbre. S’hi pot veure el príncep Guillem d’Anglaterra amb la seva dona, Kate Middleton, i els seus tres fills, els prínceps George, Charlotte i Louis. Tot i les desavinences recents que s’han anat produint aquests últims mesos entre Kate Middleton i la seva cunyada Meghan Markle, el Palau de Kensington ja ha confirmat que els dos matrimonis celebraran plegats les festes nadalenques.

La casa reial de Noruega (2)

Al més pur estil oficial, la família reial de Noruega ha apostat per fer una felicitació formal des del Palau d’Oslo, on es pot veure la princesa Ingrid Alexandra, el rei Harald, la princesa Mette-Marit, el príncep hereu Haakon, la reina Sònia i el príncep Sverre Magnus. Aquest està sent un any complicat per a la princesa Mette-Marit, que a l’octubre va anunciar públicament que pateix fibrosi pulmonar crònica.

La casa reial de Suècia (3)

En una imatge més simpàtica i despreocupada, els prínceps Victòria i Daniel de Suècia han sorprès amb una felicitació publicada a través de les xarxes socials en què es poden veure els seus fills, Estela i Òscar de Suècia. A la imatge, que va ser feta per la seva mare, els petits posen davant de càmera en un dels salons del palau amb unes túniques blanques i una estrella, una tradició que se celebra al país durant la festivitat de Santa Llúcia.

El príncep Enric i Meghan Markle (4)

Sens dubte ha sigut el matrimoni reial més famós de l’any. L’enllaç entre el príncep Enric d’Anglaterra i Meghan Markle, el 19 de maig, va marcar un abans i un després als salons de la casa reial britànica. I per recordar aquell dia que va ser tan especial per a ells, els ducs de Sussex han decidit felicitar les festes amb una de les imatges que se’ls van fer durant la celebració del seu casament. A la imatge, en blanc i negre, se’ls pot veure als jardins de Frogmore House, a Windsor, situats d’esquena a la càmera i abraçant-se mentre observen uns impressionants focs artificials.

La casa reial d’Espanya (5)

Aquest any Joan Carles i Sofia han canviat la tendència dels últims temps i tornen a aparèixer junts en una imatge. Per la seva banda, els reis han triat Astúries per fer la felicitació: Felip i Letícia apareixen acompanyats de les seves filles, Elionor i Sofia, al nou mirador de la Princesa, situat als llacs de Covadonga.

El príncep Carles i Camil·la (6)

Els que semblen molt tranquils i relaxats són el príncep Carles d’Anglaterra i la seva dona Camil·la, duquessa de Cornualla. A la foto de felicitació se’ls veu plàcidament asseguts en un banc del jardí de Clarence House, la seva residència d’estiu.