Denuncien que una samarreta solidària de les Spice Girls amaga explotació laboral

Les condicions laborals deplorables de la moda 'low-cost' tornen a estar d'actualitat. Les noies del grup britànic Spice Girls van presentar fa uns dies una samarreta solidària per reivindicar la igualtat de gènere. Ara, segons ha publicat 'The Guardian', s'ha descobert que han estat fetes per un taller a Bangladesh en condicions laborals penoses.

Mesos enrere, el grup havia impulsat aquesta iniciativa amb la fundació Comic Relief sota els lemes 'I Wanna be a Spice Girl' i 'Justícia de gènere'. Les samarretes s'estaven comercialitzant per 20 euros, 13 dels quals anaven destinats a fins benèfics.

Dones, embarassades i malaltes treballant sense descans

Segons el diari britànic els treballadors que han produït aquestes samarretes, la gran majoria dones, tenen jornades extenuants que comencen a les vuit del matí i no s'acaben fins a la mitjanit. Un total de 54 hores setmanals sense cap dia de descans i cobrant 40 cèntims l'hora. A més d'aquestes condicions, les treballadores pateixen comentaris abusius, amenaçadors i insultants per part dels seus caps. Tal com explica el diari a través d'una sèrie d'entrevistes, la pressió que pateixen per arribar als objectius de productivitat és màxima.

Tampoc són millors les condicions de la fàbrica. La ventilació inadequada provoca que algunes treballadores pateixin pèrdues de consciència i problemes respiratoris crònics. A més, durant el dia treballen en la mateixa postura, sense poder moure's, cosa que que els provoca dolors freqüents. A més, quan alguna treballadora està malalta o embarassada la forcen a treballar en les mateixes condicions.

La resposta de les Spice Girls a aquesta notícia ha sigut de consternació i sorpresa. Segons el representant de les cantants, volen obrir una investigació per esbrinar les condicions laborals de la fàbrica amb l'objectiu d'acabar amb una injustícia que els sembla "inacceptable". El mateix ha dit la fundació Comic Relief, que ha assegurat que desconeixia aquesta situació i ha anunciat que se sumarà a la investigació.