El secret de l’Adrià per menjar-se 310 calçots en 45 minuts

L’Adrià Wegrzyn, enginyer nascut a Barcelona, va tornar a guanyar ahir a Valls el concurs de calçots. En va menjar un total de 310, que pesaven 5.825 grams exactes. El seu pare, Constantín Wegrzyn, de 73 anys, va quedar en segona posició després d’haver ingerit 183 calçots, que pesaven 2.380 grams. La primera vegada que l’Adrià va guanyar el concurs va ser el 2002. La penúltima, el 2016.

“Faig 1,98 d’alçària i, per tant, el meu estómac té molta capacitat”, diu l’Adrià en acabar el concurs. Al seu costat, el seu pare, un cirurgià digestòleg jubilat, assegura que els calçots no fan mal a l’estómac, encara que te’n mengis la quantitat desorbitant que engoleix el seu fill. I ell. “L’important són els hàbits alimentaris diaris. A més, els calçots són cebes, que no fan mal”, diu el Constantín, que va néixer a Viena i va arribar a Barcelona quan tenia 17 anys.

Menjats en excés, els calçots poden provocar problemes intestinals greus per culpa de la fibra, sosté, però, el dietista-nutricionista David Gasol. En canvi, l’Adrià assegura que a ell no li ha passat mai res. Els calçots no li han fet perdre la gana: “I ara ens n’anirem a la plaça de la Zeta a coure carn, el segon plat, i ens la menjarem amb els amics i la família que ens han vingut a veure”.

Hi intervé el pare, cirurgià digestòleg: “L’impacte de la salsa dels calçots a l’estómac és una altra història”. “Són greixos, que menjats en excés poden saturar el fetge i estimular massa la vesícula biliar i, per tant, poden derivar en molèsties digestives”, afegeix el dietista-nutricionista David Gasol. “És cert, ja ho sé -diu el Constantín-, però durant el concurs suquem molt poc el calçot a la salsa, només una punteta”.

Com menjar-se els calçots

Pare i fill tenen ben calculada la mecànica del concurs. L’Adrià es menja un calçot, amb el cap enlaire, en una mitjana d’entre quatre i sis mossegades. Després, amb el cap cap avall, el mossega bé, perquè el calçot entri perfectament gola avall. Quan té la boca tota buida, es menja el segon, amb el cap enlaire altre cop. I així sense parar, fins a 310 calçots seguits. No para ni per beure vi amb porró, cosa que sí que fa el seu pare de tant en tant. Ell no. I tampoc menja pa. No descansa. No para de menjar durant 45 minuts seguits.

“En la història del concurs n’hi ha hagut que n’han menjat de quatre en quatre”, recorda el regidor de l’Ajuntament de Valls Òscar Peris. Una tècnica que l’Adrià no fa servir, perquè procura “no fer bola a la boca amb tots els calçots mastegats de cop”.

Mentre pare i fill comenten la jugada i es fan fotos amb els participants, els organitzadors del concurs de calçots, la Cambra de Comerç i l’Ajuntament, pesen les bosses d’escombraries blaves que contenen les restes de calçots menjats pels concursants.

Cada bossa té enganxat un número, que correspon a un dels vint concursants. En total, 18 homes i dues dones. “Potser hauríem d’organitzar una categoria femenina”, apunta Òscar Peris. Estaria bé, perquè davant d’una alçària d’1,98 potser cap dona hi podrà competir mai. I potser així també se n’hi apuntarien més.

Tot i això, les dues dones es van situar en molt bona posició. Janira Garcia va quedar ahir en setena posició, i Andrea Garcia en quinzena. Una de les tantes curiositats del concurs va ser que cap participant era de Valls. La festa atreu visitants d’arreu, del país i del món, però “la gent de Valls acostuma a marxa fora”, comenta el regidor Òscar Peris.

Mentrestant, Adrià Wegrzyn continua menjant darrere de les seves ulleres de sol. Unes gotes de suor, incessants, li llisquen galta avall mentre els seus fills l’animen. “Algun dia s’hi posaran ells”, comenta una de les vigilants que controla que els concursants compleixin les normes del concurs.