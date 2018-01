El Procés serveix d'inspiració per a la nova col·lecció de Miriam Ponsa

La dissenyadora manresana Miriam Ponsa té molt clar que “la moda no és només una qüestió purament estètica: és sobretot una conseqüència de la situació sociopolítica d’un moment concret". I reconeix que ara mateix, com a artista, se sent "interpel·lada per la realitat que m’envolta i sento la necessitat de plasmar la lluita pacífica pel dret a decidir del nostre poble”. Per això, la seva última col·lecció, 'La Marxa de la Sal', que ha presentat aquest dimarts al 080 Barcelona Fashion, reflexiona sobre el nostre context polític actual.

Ponsa explica que volia centrar-se en la mineria com a font d'inspiració de la col·lecció i llavors va descobrir la història de la Marxa de la Sal que Gandhi va liderar l’any 1930 en contra de l’impost de la recollida de sal, amb l’objectiu d’aconseguir la independència de l’Índia. "Vaig pensar que el que va passar a l’Índia ara fa 88 anys era molt semblant al que estem vivint ara”, detalla, i així va néixer aquesta col·lecció que juga amb els tons grisos i les formes 'oversize'. Jugant entre la tradició i la innovació les peces presenten teixits i textures aparentment oposats que la dissenyadora barreja per demostrar "la cohesió o bé la coexistència forçada".

Record per als presos polítics

La dissenyadora ha volgut tenir un record també per als presos polítics i ha deixat un banc buit, de color groc, a la desfilada. També ha sortit a saludar al final lluint un llacet groc. Però el color també ha estat present en les llums que il·luminaven la passarel·la, en les pantalles, i en el logo de la marca per recordar "els qui no poden venir", ha dit. "És una forma de protesta per als presos polítics", ha resumit.