Els reis i les seves filles, de vacances a les illes gregues

Des que el 17 d’agost van ser a Barcelona per participar a l’acte de commemoració dels atemptats jihadistes de l’any passat, els reis d’Espanya, Felip i Letícia, no s’havien tornat a deixar veure en públic. Se sabia que estaven de vacances, però com és habitual no havien revelat quina destinació havien escollit. De totes maneres, com també és habitual, finalment s’ha acabat sabent.

Segons ha publicat aquest cap de setmana el portal Look, els monarques han passat uns dies a les illes gregues. En concret, un testimoni els va veure dimecres a l’illa de Míkonos, acompanyats de les seves filles, Elionor i Sofia, i de tres nens més. Alguns mitjans expliquen que dos d’aquests acompanyants extres podrien ser les dues nebodes de la reina, Carla (filla de la difunta Erika Ortiz) i Amanda (filla de Telma Ortiz). La mateixa font explica que els reis i la seva comitiva passejaven pels carrers de l’entorn del port vell de l’illa vestits de manera informal, i que Felip s’havia posat una gorra blanca que l’ajudava a “passar desapercebut”.

Aquesta no és la primera vegada que Felip i Letícia fan vacances a Grècia: l’any 2011, per exemple, ja se’ls va veure prenent el sol en aquell país, i el 2013 també hi van anar. L’estiu del 2010 també hi havien estat, però en aquella ocasió va ser per assistir al casament del príncep Nicolau de Grècia, cosí del rei per part de mare.

En qualsevol cas, el viatge de la família reial per terres gregues ja s’ha acabat: aquest dissabte, Felip VI va ser a Menorca, on se celebrava l’última regata de la quinzena edició de la Copa del Rei de vaixells d’època. El monarca va pujar a bord d’una d’aquestes embarcacions i a la tarda va participar a l’acte de lliurament de premis de la competició. D’aquesta manera, el cap de l’Estat va tancar les vacances tal com les havia començat, visitant les illes Balears i participant en una competició nàutica: durant la primera setmana d’agost, els monarques van complir la tradició d’instal·lar-se al palau de Marivent, a Palma, i Felip va competir a la Copa del Rei de vela.

Demà els reis ja reprenen l’agenda oficial i el cap de setmana vinent acompanyaran la seva filla Elionor en el seu primer viatge oficial a Astúries. Es tracta d’una visita d’especial rellevància, ja que Elionor, com a hereva al tron espanyol, té el títol de princesa d’Astúries.