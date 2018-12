Una sirena entre taurons per Nadal: Ona Carbonell felicita les festes sota l'aigua

Després de coronar-se com la guanyadora de 'MasterChef celebrity', la nedadora Ona Carbonell s’ha convertit en la protagonista de la tradicional felicitació de Nadal de L’Aquàrium. La medallista olímpica s’ha submergit dins de l’oceanari per nedar entre taurons i les més de 80 espècies marines que l’habiten. Un cop capbussada, Carbonell ha desplegat una pancarta en la qual es podia llegir “Tenir cura de l’aigua és preservar la vida”.

La felicitació nadalenca de L’Aquàrium té sempre un vessant solidari i enguany Carbonell ha decidit que els 5.000 euros que dona el centre marí vagin a parar a Oxfam Intermón. L’esportista ha explicat que ha escollit aquesta ONG perquè un dels seus principals projectes treballa perquè l’aigua arribi a les zones més necessitades. Per la seva banda, l’entitat ha detallat que la suma donada per Carbonell es destinarà a la seva campanya de Nadal, que té com objectiu que 62.000 nens i nenes en situació d’emergència tinguin aigua neta per rentar-se les mans i, així, evitar el contagi de malalties mortals.

Durant l’acte, Carbonell ha explicat que després de passar pel 'talent show' culinari de La 1 s’ha reintegrat a l’equip espanyol de natació artística amb l’objectiu de fer podi al Mundial del 2019, que se celebrarà a Corea del Sud. Segons ha detallat l’esportista, està preparant totes les proves, tan l’individual com el duet i la rutina per equips. Carbonell s’ha mostrat satisfeta que, tot i que les coreografies estan patint canvis, “l’equip està anant molt ràpid”.

La nedadora ha assegurat que el seu pas pel programa li ha aportat motivació pels seus futurs reptes esportius. “Porto 15 anys fent el mateix. De sobte sortir d’aquesta rutina m’ha donat molta tranquil·litat i, alhora, motivació. També és cert que soc la més vella de l’equip i tinc més taules”, ha assegurat Carbonell.