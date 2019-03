Un sopar de dones emprenedores al cor de l’Eixample

Sovint els millors sopars són aquells que es fan en petit comitè, entre càlides converses i somriures còmplices. Així és com va ser l’àpat organitzat aquest dimarts a la nit per Carlota Claver, la jove xef del restaurant La Gormanda. Va ser una trobada en què va presentar el seu nou menú degustació, ideat especialment per celebrar el Dia Internacional de la Dona.

Una de les peculiaritats d’aquest menú és que està directament inspirat en sis dones emprenedores, que Claver no va dubtar en convidar a taula. És així com persones tan diferents, però alhora tan semblants, es van unir en un sopar perquè poguessin compartir les seves vivències, passions i objectius al voltant d’un servei de vuit plats.

A taula s'hi va poder veure Mar Alarcón, fundadora i CEO de Social Car; Anna Tarrés, exseleccionadora de natació sincronitzada i directora tècnica del CN Kallipolis; Mar Galtés, periodista i autora dels llibres ‘Aventuras de emprendedores’ i ‘El timo de la Superwoman’; i Marta Martí, dissenyadora de moda nupcial. D’altra banda, Carlota Pi, cofundadora i CEO d'Holaluz, i Anna Gener, CEO de Savills Aguirre Newman, no van poder assistir a la trobada, encara que alguns plats del menú estaven directament inspirats en elles.

651x366 La xef Carlota Claver en un moment del sopar / CÈLIA ATSET La xef Carlota Claver en un moment del sopar / CÈLIA ATSET

Aquest grup de 'gormandes', a les quals es van sumar altres periodistes, així com Gemma Mengual, nedadora olímpica de natació sincronitzada i entrenadora, van poder degustar uns entrants que consistien en advocat amb plàncton i garota, remolatxa a la brasa amb carbonara de pinyons, ou a baixa temperatura amb vieires i galeres i ‘gyozas’ de carn d’olla –un dels plats que reflecteixen l’aposta de la jove xef per la cuina catalana amb matisos internacionals.

Entre plat i plat, les comensals, que compartien converses al voltant del seu dia a dia i de com compaginen la seva vida personal i laboral, van rebre la visita inesperada de Violeta la Burra, amb la seva perruca rossa i la rosa vermella a la mà. Sens dubte, un dels personatges més carismàtics d’aquest racó de l’Eixample barceloní, on s’ubica el restaurant.

El sopar va seguir amb els plats principals. Claver va oferir un llobarro a la brasa amb suquet de pèsols i carxofes i perdiu en dues coccions acompanyada de pa de pessic d’oliva negra. I la cirereta final van ser les postres, amb poma al forn amb crema de llimona i pannacotta de Baileys amb cremós de cafè.

651x366 Alvocat amb plàncton i garota / CÈLIA ATSET Alvocat amb plàncton i garota / CÈLIA ATSET

Aquest menú es podrà degustar al llarg de tota la setmana en aquest restaurant ubicat en ple cor de l’Eixample, al carrer Aribau 160, per 50 euros. A més, de cada menú, 10 euros aniran destinats a la Fundación Quiero Trabajo, que es dedica a proporcionar roba de qualitat, aconsellar i preparar dones per a una futura entrevista de feina.

I, al final, entre tasses de cafè i intercanvi de targetes, les emprenedores es van acomiadar amb la certesa que sopars com aquest són més necessaris que mai.