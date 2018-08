Els ‘spas’ també són per a l'estiu

Quan la temperatura a l'exterior supera els 30 graus, submergir-se en l'aigua calenta d'un ‘spa’ potser no és el que més de gust ve. Els centres de bellesa i ‘wellness’ ho saben, i per això a l'estiu ofereixen activitats i tractaments que s'adapten a les exigències de la canícula, amb propostes enfocades a tonificar el cos i preparar-lo per a la platja, exfoliar el rostre d'impureses o revitalitzar i relaxar la pell tocada pel sol. Fins i tot, a fer viatjar el cos a l'Antic Egipte o a la Roma dels emperadors.

Cowshed Spa Soho House Barcelona

Tonificació ràpida

Nota a Google Reviews: 4,7/5

L'’spa’ de Soho House Barcelona, el Cowshed Relax, està inspirat en una farmàcia tradicional espanyola. Entre les seves ofertes de tractaments estiuencs hi ha l'Slender Cow, una tonificació ràpida del cos amb la utilització d'exfoliant, sèrum i crema hidratant. La neteja i l'exfoliació en sec revitalitzen la pell apagada, i el massatge ‘detox’ ajuda a donar fermesa i tonificació al cos. També destaca el Tractament Exclusiu Barcelona, un massatge limfàtic amb pedres fredes que relaxa la pell cremada pel sol i redueix la inflamació. Pel que fa als facials, el tractament d’antienvelliment correctiu treballa sobre la hiperpigmentació i el deteriorament provocat per la llum del sol amb l'aplicació d'antioxidants per abordar les cèl·lules danyades.

Slender Cow Cos Sencer. 75 mins. 110 euros.

Tractament Exclusiu Barcelona. 2 hores. 180 euros.

Facial Antienvelliment Correctiu: 60 mins. 90 euros.

Aire Ancient Baths Barcelona

Viatge a la Roma dels emperadors

Nota a Google Reviews: 4,5/5

Les pel·lícules de romans mostren els seus emperadors envoltats de menges delicioses i carrassos de raïm dolç, servits directament a les seves boques mandroses. The Wine Bath Experience, de l'’spa’ Aire Ancient Baths Barcelona, recorda una mica aquelles imatges. El tractament, a banda del circuit d'aigües i un massatge corporal de 45 minuts amb oli de llavor de raïm, inclou un bany de vi negre en un antic pou de marbre del segle XVII d'origen venecià. Els polifenols del raïm funcionen com a antioxidants, i de fet la seva capacitat antioxidant és superior a les vitamines C i E. Pensada per a l'estiu, Aire Ancients Baths ofereix també la Vegan Experience by Ayuna, una exfoliació corporal completa amb luffa orgànica, una hortalissa que creix en zones d'Àsia i Àfrica, i que inclou també un massatge amb olis essencials de grujum, caqui, mirra i romaní, que proporcionen hidratació i elasticitat a la pell.

The Wine Bath Experience. 135 minuts. 155 euros.

The Vegan Experience by Ayuna. 150 mins. 110 euros.

Aqva Banys Romans Girona

Transforma't en la reina d'Egipte

Nota a Google Reviews: 4,3/5

Inaugurat al cor de Girona l'any 2016, Aqva Gerunda Banys Romans ofereix la possibilitat de viatjar al passat i sentir-se com una autèntica reina de l'Antic Egipte. El ritual Reina d'Egipte consisteix en un circuit d'aigües que acaba en un bany de sal purificador, en un espai construït sobre murs dels segles II i V. L'experiència s'arrodoneix amb un massatge de 75 minuts amb una línia cosmètica inspirada en Cleopatra basada en l'encens (símbol de la puresa) i la mirra (símbol de l'eterna joventut). Per als amants de l'Antiga Roma, Aqva Gerunda ofereix també el Ritual del Cèsar, que inclou una tonificació amb aigua de tarongina, una exfoliació facial amb sals del mar Mort i oli de pastanaga o un massatge corporal amb base d'oli de sèsam i la sinergia dels olis essencials de sàndal, cardamom, pebre, pàtxuli i vetiver.

Ritual Reina d'Egipte. 75 minuts. 140 euros.

Ritual del Cèsar. 75 minuts. 140 euros.

Aquum Spa & Wellness La Pineda

Hidratació marina

Nota a Google Reviews: 4,6/5

Situat a la platja de la Pineda, a sis quilòmetres de Port Aventura, Aquum Spa & Wellness La Pineda ofereix un circuit d'aigües amb llits d'aire, projectors cervicals, cascades, cortines d'aigua i un riu hidrodinàmic, a banda d'una refrescant font de gel. Entre els tractaments, la proposta més estiuenca és Ritual Thalgo Prodige des Océans, un facial amb productes amb principis actius d'origen marí per allisar les arrugues, restaurar la fermesa, corregir la sequedat i controlar les taques de pigmentació provocades pel sol i per l'edat. El tractament, de 90 minuts, inclou una exfoliació, un massatge facial amb mascareta oxigenant d'efecte bòtox i un massatge de braços i mans. En la categoria de massatges, destaca el Massatge Exòtic Ceilà, realitzat amb cargols de mar.

Thalgo Prodige Des Océans. 90 mins. 125 euros.

Massatge Exòtic Ceilà. 50 mins. 60 euros.

Termas Baronía de Les

Refresca't amb caviar de la Vall d'Aran

Nota a Google Reviews: 4,4/5

L'’spa’ Termas Baronía de Les, a la Vall d'Aran, proposa als seus clients un dels tractaments més exclusius de la zona: el Ritual Caviar Nacarii. Es tracta d'un tractament facial i corporal en què l'ingredient principal és el caviar nacarii, extret dels esturions que creixen a les aigües del riu Garona, envoltat per muntanyes de 2.000 metres d'alçada. Presentat envoltat de gel, el caviar aplicat a la pell aporta una gran quantitat d'antioxidants i nutrients, especialment a les pells madures, ja que afavoreix l'oxigenació de la pell i regenera les cèl·lules danyades. El ritual de caviar fresc aporta lluminositat a la pell, i els àcids grassos i els oligoelements la rehidraten. El tractament també inclou l'entrada al circuit termal de l'’spa’, amb aigües sulfuroses que emanen a 300 metres de profunditat i una cabina de gel o un pediluvi.

Caviar Nacarii. 85 minuts. 120 euros.