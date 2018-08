De sud i de nord

Si voleu decorar els vostres balcons o terrasses amb plantes, el primer que heu de tenir en compte és si estan orientats al sud o al nord per poder fer una bona tria de les espècies que hi plantareu.

Així doncs, si teniu una terrassa o balcó encarats al nord, heu de recordar que s’hi adaptaran millor les varietats que necessiten menys hores de sol i més humitat i que suportin millor el fred, com hortènsies, alegries, begònies o gardènies. Fins i tot algunes plantes que habitualment es tenen a l’interior, com les aràlies, les falgueres o les cintes hi poden trobar el seu lloc, tot i que haureu de protegir-les de les gelades i no tenir-les excessivament exposades al vent. També hi podeu plantar plantes arbustives com les coníferes, o apostar per l’heura, que amb humitat i una mica d’ombra pot créixer molt còmoda en aquests balcons. En aquest cas, faran que l’espai sembli més gran i, a més, us poden ajudar a guanyar privacitat. I recordeu de guardar un espai per a les aromàtiques que més s’estimen l’ombra, com el julivert, la menta, l’alfàbrega o l’orenga. Per mantenir una terrassa orientada al nord, us pot ajudar instal·lar-hi un sistema de reg automàtic per als testos, especialment a les zones més càlides, per mantenir la humitat que necessitaran les plantes.

En canvi, si teniu un balcó orientat al sud (o l’est) haureu de triar plantes que tolerin bé l’exposició al sol, com clavells, geranis i rosers, i apostar per arbustos com el boix o el baladre. Reserveu també un espai per a les aromàtiques, en aquest cas amb varietats més resistents al sol com l’espígol, el romaní o la farigola. També podeu optar per espècies de cactus i plantes crasses, o bé per plantes enfiladisses que volen sol com la passiflora. En tot cas, caldrà que us assegureu que les plantes reben prou aigua (recordeu que en testos l’aigua s’evapora abans) i que adobeu les plantes amb regularitat.