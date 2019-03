Els tatuadors alerten del risc de fer-se tatuatges casolans o en llocs barats

L'Only Tatto ha congregat a Barcelona durant el cap de setmana els millors tatuadors d'Espanya, en el marc de la tercera Convenció Nacional del Tatuatge. Aquest any els artistes han advertit dels riscos de fer-se tatuatges casolans o acudir a llocs barats, segons informa Efe.

Sota el lema "El que és barat sempre surt car", la campanya "Tatua't amb cap" ha volgut conscienciar sobretot els joves perquè busquin professionals i evitin els preus molt baixos, d'entre 20 i 40 euros, que ofereixen alguns tatuadors. Segons les organitzadores, Laura Cubero i Mik Garreta, els establiments que ofereixen preus atractius normalment se salten processos fonamentals, com ara la higiene, la qualitat i els costos dels materials. Tot i així, Garreta ha puntualitzat que les infeccions s'acostumen a produir quan les agulles de la pistola traspassen més capes de la pell de les necessàries o per la falta d'experiència d'alguns tatuadors i la posterior falta d'higiene d'alguns clients.

Un 30% de la població tatuada

Actualment hi ha més de 2.000 locals dedicats a aquest sector a l'Estat, segons Garreta, i un 30% dels espanyols porten algun tatuatge. Així, l'organitzadora ha remarcat que "no és una moda passatgera, sinó un gravat permanent" i, com a tal, "s'ha d'educar el client". Durant la convenció s'ha instat els governs a lluitar contra la importació de tintes il·legals i afavorir la higiene en els tatuatges, per vetllar per la salut del ciutadà.

A l'Only Tatto hi han participat alguns tatuadors com ara Chiky Gómez, de València, especialitzat en l'estil conegut com a neotradicional, i el New School Color, o el salamantí Uccio Style, que treballa amb un estil japonès. A més, el professional convidat de la convenció ha sigut Charles Huurman, que s'ha posicionat a favor de la higiene, els materials i l'habilitat del tatuador, "que estan per damunt de tot".