‘Rooftops’: terrats contra la tardor

Queden poques jornades d’estiu, però els terrats barcelonins de més altura es reivindiquen com a bastions contra la tardor. El concepte rooftop ha conquerit els hotels i ha portat a la ciutat un nou model d’oci el més amunt possible, una fórmula per resistir la progressiva baixada de les temperatures i ser un remei contra l’escurçament de les jornades amb una proposta de piscines, DJ, còctels i tapes d’autor. Xefs com Gastón Acurio, Nandu Jubany i Carles Abellan són alguns dels que hi participen. Els terrats tenen tanta personalitat que molts han adquirit noms propis, i per a les pròximes jornades compten amb una programació musical i gastronòmica paral·lela a les activitats de l’establiment. Hem seleccionat les més destacades.

Al cor de la plaça Catalunya

Amb una vista de 360 graus al cor de la plaça Catalunya, l’Skybar és la nova proposta de l’hotel Iberostar Passeig de Gràcia gestionada per Costa Este. Des de les seves altures, aquest rooftop amb piscina infinita ofereix una de les millors vistes de l’ skyline : des de la Sagrada Família fins a l’Estadi Olímpic passant per tot el front marítim. Amb un horari ininterromput fins a mitjanit, aquest indret urbà i sofisticat proposa una carta de còctels, una selecció de tapes, amanides i sucs saludables.

A dalt de l’Hotel Arts

La Infinity Pool & Lounge de l’Hotel Arts és una de les que estan més a prop del mar de tota la ciutat. Aquí la posta de sol es gaudeix millor gràcies a una selecció de còctels, propostes gurmet i música en directe. Aquesta piscina als peus de l’emblemàtic hotel queda envoltada per les seves vertiginoses 44 plantes i des de les seves aigües es pot veure el mític peix daurat de Frank Gehry. Al ritme de la música en viu, l’espai ofereix còctels per animar els vespres fins a mitjanit. Per sopar es pot gaudir al mateix hotel dels restaurants Marina, P41 & Coctelarium i Arola.

Verger al passeig de Gràcia

Com a cirereta de l’Hotel Mandarin, a la novena planta s’hi amaga el Terrat, un inesperat verger amb piscina i hamaques que mira des de ben amunt un passeig de Gràcia exuberant. Aquest bonic racó proposa al turista i al client local la gastronomia del reconegut xef Gastón Acurio en una interpretació de la cuina peruana amb fusió japonesa. Al Terrat també s’hi poden degustar còctels, com l’autèntic pisco, i les nits, al contrari que en altres rooftops, són més aviat tranquil·les. És un indret ideal per a aquells que busquen la calma al cor de la ciutat.

De Xerta al cel

Del soroll del carrer Còrsega en queda ben poc en aquest rooftop al centre. El terrat Xerta Sky Bar de l’hotel Ohla Eixample domina la zona amb la seva proposta de còctels d’autor, música de DJ en directe i una piscina ben fresca on encara és possible remullar-se. Però hi ha més coses: la proposta gastronòmica està a càrrec del xef Fran López, amb estrella Michelin al restaurant Xerta, situat al lobby, i estrella al seu restaurant Villa Retiro, a Deltebre.

A 173 metres sobre el mar

L’hotel Crowne Plaza ha obert el seu terrat 173 Rooftop Terrace, situat a 173 metres sobre el nivell del mar i amb unes vistes de 360 graus de la ciutat: s’hi veu des de la torre de Collserola i el Tibidabo fins al funicular de Montjuïc, sense deixar-se la Sagrada Família, la Torre Agbar o la catedral, tot amenitzat amb música en directe, una piscina i gastronomia de proximitat. La proposta és tan barcelonina que fins i tot el seu bartender, Marc Álvarez, ha dissenyat el còctel Barcelona, fresc, cítric i fàcil de beure.

La vida dolça

L’hotel Majestic acull al seu terrat, al centre del passeig de Gràcia, La Dolce Vitae, una proposta plena de mobiliari de disseny. Les seves vistes sobre els edificis modernistes de la zona contrasten amb una piscina per remullar els sentits. Tot amenitzat amb la música en directe de diferents DJ i una proposta de còctels i champagnes de diferents terroirs. La carta va a càrrec del xef Nandu Jubany, assessor gastronòmic del grup hoteler.

Amb vistes al Gòtic

Al recentment reobert passatge de les Manufactures, el Yurbann Passage Hotel & Spa proposa un terrat que crida a la calma des de la seva piscina ambientada amb música chill out. Compta amb àmplies vistes al mar i està situada a sobre de l’edifici, coronant des de les alçades el barri gòtic. Aquesta proposta inclou còctels diversos i una gastronomia amb assessoria del xef amb dues estrelles Xavier Franco.

Mirant al litoral

L’Hotel W no queda coronat per un terrat com a tal, sinó que la seva icònica forma de vela l’ha obligat a situar-lo al segon pis. Es tracta de Bravo 24, que regenta el xef amb estrella Michelin Carles Abellan amb una proposta de cuina tradicional catalana. Amb inigualables vistes al litoral, aquest espai acull sessions de música house a càrrec de DJ internacionals, a més de còctels agosarats, ambient elèctric i una piscina.

Sobre el mar

L’Hotel Eurostars Grand Marina disposa del terrat més abocat sobre el mar de tota la ciutat: es tracta del Black Marina, situat a la vuitena planta de l’hotel i amb una oferta coctelera signada pel reconegut Javier de las Muelas, propietari del Dry Martini, que va acompanyada d’una proposta gastronòmica de tapes. Amb música en directe, aquest espai clama elegància i estil, i ho fa gràcies a la seva situació sobre el Port Vell.

Sobre el soroll de Pau Claris

Al sorollós carrer Pau Claris, el terrat de l’Hotel & Spa Claris s’eleva per convertir-se en un lloc de pau i tranquil·litat que permet gaudir de les últimes nits d’estiu. Recentment hi ha desembarcat el cuiner estrella Michelin Aurelio Morales per oferir una proposta gastronòmica ambiciosa. També s’hi pot gaudir de DJ en directe els dissabtes i de la seva piscina.

Entre gratacels al 22@

Amb la sensació de banyar-se entre alts edificis d’oficines, l’experiència Purobeach de Hilton Diagonal Mar ofereix llits balinesos, spa, música electrònica en directe, un ambient jove i internacional i una gastronomia de fusió amb influències de Miami, Marràqueix i Melbourne.

Per al cap de setmana

Des del Garraf, l’Sky Bar de l’Hotel MiM Sitges, adquirit per Leo Messi, es reivindica com un rooftop on els autòctons poden emigrar el cap de setmana. Amb vistes panoràmiques sobre la vila, el mar i la muntanya, l’Sky Bar disposa de piscina i música en directe.