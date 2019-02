El ‘traper’ que va néixer on no tocava

“Fa falta ser d’Atlanta per fer trap ”. Amb aquesta frase s’havia presentat en alguna ocasió el cantant 21 Savage, una de les principals figures actuals del trap americà. Nominat a dos Grammy i guanyador de diversos premis Billboard, fins ara a les entrevistes se’l descrivia com un noi de vint-i-sis anys amb un suau accent del sud i una joventut marcada pel crim i les drogues als barris més marginals d’Atlanta. Una descripció que li esqueia molt bé com a artista d’aquest gènere musical però que ara ha resultat tenir alguns forats negres.

El cas és que aquesta setmana milers de seguidors s’han vist sorpresos per la notícia que 21 Savage no va néixer a la capital del trap, sinó a Anglaterra. Amb el nom de Shayaa Bin Abraham-Joseph, el raper no va arribar als Estats Units fins al 2005, quan tenia dotze anys, amb un visat de turista d’un any. D’aquesta manera, hauria estat residint il·legalment al país des del 2006, motiu pel qual el Servei d’Immigració i Control de Duanes (ICE, en anglès) l’ha arrestat i ara podria ser deportat. Una situació que ha despertat la irritació de molts seguidors, com el mateix raper Jay-Z, que al·lega que el cantant té tres fills amb nacionalitat nord-americana i que, en realitat, va arribar a Atlanta quan tenia set anys. A més, durant els últims quatre anys hauria estat esperant la documentació per fer-se el visat i no hauria rebut cap resposta. Una situació en què, de fet, es veuen reflectits molts dels seus fans.

La creació d’un mite

Més enllà del conflicte migratori, un dels portaveus de l’ICE ha assegurat a la CNN que “tota la personalitat pública d’Abraham-Joseph és falsa”. A hores d’ara no se sap si és cert que va perdre un germà i un amic per culpa de les armes de foc, o si va passar un temps en un centre de detenció juvenil després de dur una pistola a classe. Però tant se val, perquè 21 Savage ja fa temps que s’ha creat la seva pròpia imatge personal. I bé que li ha funcionat.

De fet, no és el primer famós, ni segurament serà l’últim, que ha alterat part de la seva història personal per afavorir la seva carrera artística. El mateix cantant Luis Miguel, durant anys considerat el Sol de Mèxic, es va veure envoltat de polèmica el dia que una revista va desvelar que realment havia nascut a Puerto Rico. Un fet que va causar una gran decepció nacional, perquè fins aleshores s’havia cregut que Veracruz era la seva ciutat de naixement. Per sort, era l’any 92 i encara no existien les xarxes socials per fer córrer difamacions. En canvi, el cantant ho va saber solucionar dient que havia arribat a Mèxic de petit i que des del principi s’havia sentit mexicà. El mateix any l’aleshores president del país asteca, Carlos Salinas de Gortari, li va atorgar el passaport i la nacionalitat mexicans.

Renegar dels orígens

Menys orgullós del seu origen llatí va estar Ramón Antonio Gerardo Estévez, el fill d’un gallec que es va establir als Estats Units. Quan als anys seixanta Estévez va marxar a Nova York per iniciar la seva carrera com a actor, va decidir americanitzar el seu nom i, des d’aleshores, se’l coneix com a Martin Sheen. Un canvi de nom que ja van haver de fer molts actors i actrius d’origen hispànic durant l’edat d’or de Hollywood als anys trenta. Un dels casos més famosos és el de Rita Hayworth, el nom artístic que es va inventar Margarita Carmen Cansino per encaixar en els estàndards de la indústria. Però la realitat és que la cèlebre actriu era la filla d’un ballarí sevillà arribat als Estats Units el 1913.

Encara que tampoc cal ser hispà per modificar la història personal. Fa pocs anys l’actriu Nicole Kidman va revelar que no havia nascut a Austràlia, sinó a Hawaii, i que el seu nom real era Hokulani, que vol dir estrella celestial. Sigui cert o no, l’actriu va aconseguir envoltar-se de misteri.