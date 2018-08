Els 'trekkings' més espectaculars del món

“He après que el món vol viure al cim de la muntanya, sense saber que la veritable felicitat es troba en la manera de pujar-la”. Ja ho va dir Gabriel García Márquez: és durant el camí que trobem el que ens fa realment feliços i no quan arribem a la meta. I si ens quedem en el sentit literal d’aquesta cita també és ben cert que, quan ens aventurem en un 'trekking', moltes vegades només ens centrem en el final i a acabar-lo, quan en realitat l’aventura la vivim i la gaudim mentre el fem. Passem estones que ens sentim imparables i d’altres que no ens creiem capaços, moments que el temps ens acompanya i d’altres que ens posa a prova, i veiem paisatges meravellosos i d’altres que ens semblem interminables. Quan acabem la ruta sentim una gran satisfacció, però amb el pas del temps no recordem aquest sentiment, sinó més aviat totes les experiències que hi hem viscut mentre la fèiem.

Totes les rutes per la muntanya són enriquidores, però és innegable que hi ha punts del món amb paisatges més impressionants que altres. Avui recorrem el planeta d’oest a est a la recerca dels 'trekkings' més espectaculars del món. Si us animeu a fer-ne algun i teniu dubtes sobre si podreu acabar-lo, recordeu el que va escriure Pablo Neruda: “Si no escales la muntanya no podràs gaudir del paisatge”.

Carros de Foc, Catalunya

55 quilòmetres uneixen 9 refugis de muntanya al Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. És una ruta exigent que es recomana completar amb un mínim de 5 dies i que passa per llacs, boscos d’alta muntanya i pics com els Encantats. Gràcies a la prova competitiva de 'sky running' que s’hi fa cada any, s’està convertint en un dels 'trekkings' més prestigiosos d’Europa.

Camí de Sant Jaume, Espanya

Arriben d’arreu del món per fer la ruta de peregrinació més antiga d’Europa. Sembla que, a més d’anar a Roma, tots els camins també van a Santiago de Compostel·la. Així que quan hàgiu decidit que el voleu fer, us tocarà escollir des d’on el comenceu. La ruta del camí francès, que entra a Espanya per Roncesvalls i té més de 700 quilòmetres, és una de les més conegudes, però si no disposeu de tant temps, sempre podeu fer els últims trams i sumar-vos als 300.000 caminants que cada any fan el camí.

540x306 Arribada al Machu Picchu des del Camí de l'Inca. / GETTY Arribada al Machu Picchu des del Camí de l'Inca. / GETTY

Landmannalaugar, Islàndia

Muntanyes de colors, congostos i volcans actius són els atractius que ofereix el 'trekking' de 66 quilòmetres més famós d’Islàndia. Es pot fer en 3 o 4 dies, no té un desnivell gaire elevat i la principal complicació la trobareu en les baixes temperatures i en el fet d’haver-vos de descalçar per creuar rius d’aigües gèlides. Si realment voleu gaudir dels colors de les muntanyes, feu-la entre el juny i l'octubre, quan el desgel deixa veure aquests paisatges que semblen trets de Mart.

Camí Inca, Perú

No hi ha millor manera d'arribar al Machu Picchu que per la famosa Puerta del Sol quan es fa de dia. És el destí final del Camí Inca, que porta al famós jaciment resseguint, des de Cusco, altres meravelles inques. Són 43 quilòmetres que s’acostumen a fer en 4 dies i que cal reservar amb un mínim de 6 mesos d’antelació, ja que només hi poden accedir 200 persones al dia per preservar l’històric paviment. Un camí on travessareu boscos, sobrepassareu els núvols, tindreu llames d’acompanyants i visitareu poblats de més de 500 anys.

Circuit W de Torres del Paine, Xile

L’essència de la Patagònia xilena es resumeix amb aquest 'trekking' de 4 o 5 dies entre llacs de color turquesa, glaceres, formacions rocoses impressionants i les famoses torres de pedra que donen nom al parc. El mirador de les Torres del Paine i la glacera Grey són els principals atractius, però també us meravellareu amb el Valle del Francés i les desenes de llacs i cascades que trobareu pel camí. Encara que hi aneu durant l’estiu austral, no subestimeu la climatologia, la pluja sempre pot fer acte de presència i el vent pot arribar a bufar a més de 100 quilòmetres per hora.

540x306 Torres del Paine, Xile. / GETTY Torres del Paine, Xile. / GETTY

Muntanyes Rocalloses, Canadà

Són centenars les rutes que es poden fer a les muntanyes més famoses del Canadà. Aquesta serralada té quatre parcs nacionals (Yoho, Banff, Jasper i Kootenay) amb llacs de color verd maragda, glaceres, boscos de coníferes, pics nevats tot l’any, animals que se’t creuen pel camí i la possibilitat de veure aurores boreals. El 'trekking' de l’Iceline us permetrà veure les glaceres de ben a prop i la cascada Takakkaw, una de les més altes del país.

Mildford Track, Nova Zelanda

És el 'trekking' més famós del país i per fer-lo cal seguir les normes que marca el Parc Nacional de Fiordland: reservar amb un d’any d’antelació, completar-lo en 4 dies i dormir als refugis. Us hi esperen 53 quilòmetres de ponts penjats, boscos frondosos de selva, precioses vistes a les valls que travessa i infinites cascades i torrents d’aigua. Aneu-hi preparats per no mullar-vos, estareu en un dels llocs més plujosos de la Terra. Però la pluja no és negativa: diuen que és només així com se sent la veritable màgia d’aquest 'trekking'. El regal que us espera al final és el Milford Sound, un dels fiords més impressionants del planeta.

540x306 Un tram del circuit de l'Annapurna, al Nepal. / GETTY Un tram del circuit de l'Annapurna, al Nepal. / GETTY

Circuit de l’Annapurna, Nepal

La ruta completa és de 250 quilòmetres. Comença a 800 metres per sobre del nivell del mar al poble de Besisahar, s’enfila fins a 5.416 metres d’alçada (Thorung La) i acaba a Nayapul, a 1.000 metres. El recorregut es pot escurçar, però per experimentar el canvi de paisatge que hi ha entre el principi del recorregut, amb selva i plantacions d’arròs, i el panorama d’alta muntanya que trobareu quan us endinseu a l’Himàlaia, necessiteu un mínim de 15 dies. Passareu entre algunes de les muntanyes més altes del món, descobrint poblets, llacs i valls que us deixaran sense paraules. És una ruta exigent, però assumible si esteu acostumats a fer muntanya i controleu el mal d’altura.

Ruta Marangu, Kilimanjaro, Tanzània

La dificultat més gran d’aquest 'trekking', que us permetrà pujar al sostre de l’Àfrica, és l’aclimatació a l’alçada. És un recorregut que en 5 o 6 dies et porta dels 1.800 als 5.892 metres d’alçada. Coneguda com la 'ruta de la coca-cola', perquè al llarg del trajecte és possible comprar aquest refresc, és més accessible i més transitada que la ruta Machame, que requereix molta més infraestructura, ja que no disposa de refugis on dormir. En els dos casos és obligatori anar acompanyat d’un guia i la transformació del paisatge, de selva a volcà, és el més fascinant.

GR-20 Còrsega, França

És una ruta que travessa l’illa de Còrsega de nord-est a sud-est en 15 etapes i un total de 180 quilòmetres. La part nord és més dura que la sud i per fer-la completa es recomana un nivell experimentat. Se la considera una de les rutes més boniques d’Europa i passa pel Parc Natural Regional de Còrsega.

El Tour del Mont Blanc, als Alps

No és l’ascens a la famosa muntanya dels Alps, és un recorregut de 170 quilòmetres que la voreja. Es tracta d’un 'trekking' que pot fer-se en entre 7 i 10 dies i que requereix una certa forma física, ja que té un desnivell acumulat de 10.000 metres. Durant aquestes jornades caminareu entre 5 i 6 hores diàries, passareu entre valls que semblen interminables, travessareu boscos, veureu glaceres i trepitjareu tres països diferents: França, Itàlia i Suïssa.

540x306 Mildford Track, Nova Zelanda. / GETTY Mildford Track, Nova Zelanda. / GETTY