Com hem de triar la terra per al nostre hort urbà?

Pot semblar evident, però convé tenir-ho present. Si ens plantegem tenir un hort o un jardí en bones condicions, un dels aspectes fonamentals és fer una bona tria del substrat que hi posarem. Només així podrem garantir que les plantes puguin créixer vigoroses i saludables. Al mercat hi trobareu múltiples varietats, des de la terra universal, apta per a tot tipus de plantes, fins a altres substrats específics per a horts, arbres fruiters, plantes amb flor, bonsais, hortènsies, per replantar, etc. Així doncs, el primer és saber què volem fer i triar el millor substrat. Deixeu-vos assessorar al vostre centre de jardineria de confiança.

Un cop l’hem aconseguit, cal tenir present que haurem de garantir que la terra està ben airejada i que disposa d’un bon drenatge, de manera que garanteixi una ventilació adequada a les arrels i una bona circulació de l’aigua, per evitar l’aparició de fongs del sòl. A més, el substrat ha d’oferir un grau de riquesa que respongui a les necessitats de cada planta. Si estem preparant un hort necessitarem un substrat molt fèrtil, per exemple. No oblideu que quan compreu la terra en sacs ve adobada, però que al cap d’unes setmanes perdrà aquestes propietats i caldrà anar-la enriquint amb adobs orgànics o fertilitzants. També heu de tenir en compte el grau d’acidesa o alcalinitat del substrat.

Recordeu que quan acabeu de plantar, trasplantar o renovar part del substrat, cal fer una lleugera pressió i aplanar la terra al voltant de la planta. Seguidament caldrà regar-la lentament i abundant de manera que afavorim que el substrat s’adhereixi a les arrels i, al mateix temps, eliminarem possibles bosses d’aire.

Finalment, tingueu present que les millors èpoques de l’any per plantar, trasplantar o renovar el substrat són la primavera i la tardor, quan les temperatures són més suaus i les plantes estan començant a brotar o, per contra, es preparen per afrontar l’hivern.

El consell



Als sacs de terra hi trobareu sovint les sigles NPK. Indiquen els percentatges de nitrogen (N), fòsfor (P) i potassi (K) presents en la composició.