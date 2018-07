L’últim nòvio de George Michael decideix parlar

Fadi Fawaz va compartir amb George Michael sis anys a comptar des del 2010. Sis anys en què hi va haver moments per a tot, i abans que el cantant aparegués mort a casa seva sembla que no passaven pel millor moment. Un cop conegut el trist desenllaç, però, sembla que la família de l’artista va voler esborrar la seva relació. De fet, no el van ni deixar entrar a l’enterrament.

Fins ara, Fawaz, que és perruquer de professió, s’havia defensat de les acusacions que havia rebut de l’entorn de Michael, que l’acusava de no haver-se preocupat d’ell ni de la seva estabilitat. No obstant això, no havia dit res sobre les circumstàncies de la mort del cantant, de qui les autoritats mai van publicar l’autòpsia i la família sempre ha defensat que va ser una mort natural.

Segons ha explicat Fawaz a The Sun, la causa va ser un suïcidi: “Estic cansat que em preguntin què va passar aquell Nadal. La veritat és que el George va morir el dia de l’aniversari de la seva mare, ja morta. Això hauria de respondre a moltes preguntes”. “Va necessitar fins a cinc intents per aconseguir acabar amb la seva vida. Considero que aquesta és una dada fonamental per poder entendre la història”, conclou.

Aquesta ruptura del silenci que havia mantingut des del dia de Nadal del 2016, quan ell va trobar mort Michael, arriba després que alguns mitjans assegurin que Fawaz volia la seva part de la sucosa herència del difunt, amb qui mai es va casar. No és difícil d’imaginar, doncs, que reveli aquest trist final de l’enyorat cantant de Wham! després de rebre una negativa de la família. Caldrà veure si, ara que ha complert el que només havia sigut una amenaça, la família entra en el suposat joc de comprar el silenci de Fawaz i si donarà més detalls del que va veure en entrar a la casa on va morir George Michael.

No tot Espanya està preparat per a Bad Bunny

El cantant de trap i reggaeton Bad Bunny està de gira per Espanya, i omple tota mena de recintes. Tot i així, no tot són alegries per al porto-riqueny, de 24 anys, que al seu pas per Astúries ha tingut un incident. Segons va explicar a Instagram, va entrar a un centre d’estètica d’Oviedo a fer-se la manicura i el van fer fora “per ser home”. “Vaig entrar en aquest lloc fastigós per fer-me les ungles i em van dir que NO perquè soc un HOME [...]. En quin any vivim? En el p*** 1960?”, va lamentar l’artista a la xarxa.

Beyoncé i Jay-Z van intentar llogar el Colosseu de Roma

El diari Il Messagero ha publicat aquesta setmana que el matrimoni format per Beyoncé i Jay-Z va intentar reproduir l’èxit que van tenir fa un mes amb el videoclip d’ Apeshit, rodat al Museu del Louvre. Quan la seva gira va passar per Roma la parella hauria intentat de llogar el Colosseu. Tot i així, explica el mitjà que en aquella ocasió no va ser possible per circumstàncies no especificades.