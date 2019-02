L’univers d’Anthropologie arriba a Barcelona

El passeig de Gràcia té una nova botiga de referència mundial. Després del seu èxit consolidat als Estats Units i al Regne Unit, ara la 'boutique' de roba, accessoris i productes per a la decoració de casa Anthropologie acaba d’arribar a la Ciutat Comtal. Un univers ‘chic’ amb tocs ètnics i ‘vintage’ que s’ha instal·lat al número 27 del cèntric passeig amb l’objectiu de seduir el públic local i internacional més selecte.

De fet, és la segona botiga que s’inaugura en tot el continent europeu (la primera és a Düsseldorf). "Tenia tot el sentit obrir una botiga a Barcelona", ha explicat Luella Lane, directora de l’establiment, durant la inauguració. "És una ciutat creativa, amb una cultura forta i una arquitectura rica, i, com a tal, als seus habitants els pot interessar molt aquest tipus de marca", expressava la novaiorquesa, que fins ara ha treballat a l’oficina de la firma a Londres.

651x366 Interior de la nova botiga de la firma a Barcelona / PERE VIRGILI Interior de la nova botiga de la firma a Barcelona / PERE VIRGILI

Per a Lane, les dues plantes de la nova botiga són "una experiència" en elles mateixes: els seus principals reclams són les noves tendències i la posada en escena dels productes, sobretot en un moment com l’actual, en què cada cop creixen més les vendes online. "Donem molta importància a l’espai, a la decoració, que té un toc romàntic, i als aparadors", assenyala la directora, que creu que la botiga tindrà molt d'èxit i generarà "noves emocions" a totes aquelles persones que encara no coneixen la firma.

Fidel a la seva filosofia, alguns dels productes de l’establiment estan fets per dissenyadors i artesans locals, com una línia de joies de la dissenyadora barcelonina Paula Gaviria, sabates de la firma About Arianne o marques com Indi and Cold i Fusta. A més, algunes parets de la botiga, que té 600m 2, estan decorades amb il·lustracions de María Herreros. Fins i tot pel que fa a les models s’intentarà apostar per l’’star system’ local, com la model Vanesa Lorenzo, que serà la protagonista de la campanya de la pròxima temporada.

651x366 Entrada de la botiga al Passeig de Gràcia de Barcelona / PERE VIRGILI Entrada de la botiga al Passeig de Gràcia de Barcelona / PERE VIRGILI

Actualment la marca nord-americana Anthropologie té 200 botigues escampades per tot el món i forma part del conglomerat d’Urban Outfitters, que ja té una botiga a plaça Catalunya. Ara la firma està considerant l’opció d’obrir botigues a altres ciutats cosmopolites com París, Munic o Berlín.