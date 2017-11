Les vendes de torró es mantindran aquest Nadal

El Nadal està al caure i les pastisseries catalanes ja engalanen els seus aparadors amb els típics dolços nadalencs. El torró artesà seguirà sent el rei indiscutible, tot i que altres dolços, com ara el panettone i els troncs d’autor, augmenten la seva presència.

Enguany el Gremi de Pastisseria de Barcelona preveu que els catalans menjarem més d’un milió i mig d’unitats de torrons artesans, un 2% més que l’any passat. Només a Barcelona i província es vendran al voltant de 650.000 barres de torró, i se superaran així les xifres del 2016. Pel que fa als preus, no experimentaran grans canvis respecte d'altres anys. Tot i així, la barra de 300 gr de torró artesà costarà entre 12 € i 15 € de mitjana, mentre que una barra de torró industrial pot estar entre els 3 € i els 6 €.

540x306 Torrons floc de neu / GREMI DE PASTISSERIA DE BARCELONA Torrons floc de neu / GREMI DE PASTISSERIA DE BARCELONA

El president del Gremi, el pastisser Elies Miró, recorda, però, que “el torró artesà és un dolç de pastisseria elaborat a mà, de manera tradicional, amb ingredients naturals de qualitat i sense conservants ni colorants, cosa que fa que sigui un producte de qualitats excel·lents”. “En els últims anys, a més, hem constatat que el client es preocupa cada cop més per allò que menja i, per tant, valora el producte artesà i natural. És fàcil entendre que si l’ametlla va a 9 € el kg, un torró que costi 4 € no pot portar ametlla de qualitat”.

Preferències

Pel que fa a les tendències, els torrons artesans es mantenen força arrelats a la tradició. Així, els de xixona, els de crema cremada i els de praliné són els més exitosos. No obstant això, apareixen cada any sabors nous, que van des dels torrons de gintònic als de quicos, mango, mandarina, poma, etc.

A més, també creixen els torrons 'saludables', amb menys sucre i, fins i tot, aptes per a persones amb intoleràncies alimentàries (sense gluten, sense lactosa, per a diabètics…). Pel que fa a les mides, el torró de pastisseria en barres més petites segueix creixent, en una clara adaptació als canvis socials (famílies menys nombroses) i per facilitar el tast de diversos sabors.

Dolços d'autor

El Nadal, però, és molt més que torró. Segons el Gremi de Pastisseria de Barcelona, cada cop es veuen més dolços d’autor, com ara els troncs de Nadal, un pastís on l’artesà pot desenvolupar la seva creativitat. Però també dolços d’altres cultures gastronòmiques, com ara el panettone, d’origen italià, que ha experimentat un gran augment de la demanda.