Una vida plena de luxes (canins)

L’Azan és un impecable exemplar de llop txecoslovac que dimecres passat es va erigir com la mascota més carismàtica del Pets Party. Es tracta d'una festa organitzada des de fa cinc anys pel Claris Hotel & Spa 5*GL, on es reuneix l’alta societat barcelonina amb les seves preuades mascotes. Aquella nit es va poder veure desfilar per la catifa vermella una gran varietat de races de gossos, com llebrers, shiba inus o pomerànies perfectament empolainats, que de seguida es van convertir en els reis del luxós 'hall' de l’hotel, conegut per la seva política ‘pet friendly’. Per descomptat, tots van tenir els seus moments de glòria en un ‘photocall’ adaptat i també van poder degustar un càtering dissenyat especialment per als seus paladars.

Entre els convidats i amants del món caní es van poder veure Meilan i Nayan Kao, del restaurant Mr. Kao, ubicat dins del mateix hotel, Nathan Minguell, finalista del programa ‘MasterChef’, la DJ Rebeka Brown, l’interiorista Rafael del Castillo i Pilar Pasamontes, directora científica de moda de l’IED Barcelona. Pel que sembla, algunes de les seves mascotes ja s’han pogut beneficiar del ‘pack’ ‘stay&dog’ de la cadena d’hotels de la família Clos, que inclou llits dissenyats per millorar el descans dels gossos, així com una col·lecció de joguines i llaminadures especials.

540x306 L'Azan, el gos guanyador del concurs, juntament amb el seu propietari, el Dr. Javier Herrero / PETS PARTY L'Azan, el gos guanyador del concurs, juntament amb el seu propietari, el Dr. Javier Herrero / PETS PARTY

Que un hotel de luxe disposi d’un servei exclusiu per a mascotes és més important del que sembla, perquè no són poques les celebritats que es deleixen pels seus gossos. Un cas molt conegut és el de la multimilionària Paris Hilton, que fins i tot té un compte d’Instagram dedicat a les seves més de trenta mascotes, a qui cuida com autèntics fills. En més d’una ocasió ha manifestat la seva passió per races mini, com els pomerànies i els chihuahues, a qui es pot veure sovint dins dels seus exclusius bolsos. Tot i això, a casa seva també hi ha gats, fures, petaures del sucre, lloros, porquets, ponis i perdius. Alguns d’aquests animalons fins i tot tenen el privilegi de viure dins d’una minimansió de dos pisos construïda a mida i valorada en 325.000 dòlars, que compta amb aire condicionat, calefacció, mobles de disseny i una làmpara d’aranya. De fet, és la versió en miniatura de la casa real de Hilton, amb parets roses incloses. I tal com es podia esperar, els gossos dormen en llits de Louis Vuitton i porten abrics de les millors marques de moda.

540x306 Alguns dels assistents al Pets Party / CRISTINA CALDERER Alguns dels assistents al Pets Party / CRISTINA CALDERER

L’excèntrica hereva de l’imperi Hilton no és l’única que no pot viure sense les seves mascotes. L'empresària i model Kylie Jenner també va fer construir una mansió amb aire condicionat per als seus gossos. Encara que els més coneguts a la xarxa són el Norman i el Bambi, dos llebrers italians, es calcula que la germanastra de les Kardashian té nou animals de companyia, entre els quals hi ha gallines i conills. L’actriu i cantant Demi Lovato també es torna boja pels seus gossos Batman i Cinderella, a qui ha fet un compte d’Instagram que ja suma més de setanta mil seguidors. Qui també ha obert un perfil a les xarxes per al seu gos és el futbolista Sergi Roberto, que juntament amb la seva parella té un adorable caniche color xocolata anomenat Baloo, que ja suma gairebé cinquanta-quatre mil seguidors. Una altra celebritat que també té el seu millor amic guanyant fans a internet és el model Andrés Velencoso, que enamora més de vint mil seguidors amb el seu inseparable Herry, un simpàtic golden retriever.

Ara bé, l’Azan, el guanyador de l’última edició del Pets Party, no té res a envejar a tots aquests gossos, perquè probablement en aquests moments ja està disfrutant del seu merescut premi: un cap de setmana en un dels hotels de la cadena amb tots els luxes canins pagats.