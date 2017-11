Qui vol sortir del victimisme?

La víctima és l’heroi del nostre temps? Pregunta incòmoda, perquè, a priori, ningú desitja ser víctima. Dic a priori perquè una crítica de la víctima, és a dir, una anàlisi en profunditat d’aquesta condició i de com es valora en l’època actual, ens deixa entreveure que la voluntat victimista està arrelant més que mai. Això és el que proposa Daniele Giglioli, professor a la Universitat de Bèrgam (Itàlia), al seu assaig recentment traduït al castellà Crítica de la víctima (Herder), una obra fonamental per entendre l’actualitat amarada d’ideologia victimista, on -en paraules de Giglioli- “ser víctima dona prestigi, exigeix escolta, promet i fomenta reconeixement, activa un potent generador d’identitat, de dret, d’autoestima. Immunitza contra qualsevol crítica, garanteix la innocència més enllà de tot dubte raonable”.

“En una època -continua el pensador italià- en què totes les identitats es troben en crisi, o són manifestament postisses, ser víctima dona lloc a un suplement d’un mateix. Només en la forma buida de la víctima trobem avui una imatge versemblant, tot i que invertida, de la plenitud a la qual aspirem, una màquina mitològica. I qui controla una màquina mitològica té a les seves mans la palanca del poder”. Per això, apunta, la ideologia victimista és avui la primera disfressa de les raons dels forts: “Si només té valor la víctima, la possibilitat de declarar-se com a tal és una posició estratègica que cal ocupar costi el que costi. La víctima és irresponsable, no té necessitat de justificar-se: és el somni de qualsevol tipus de poder. No en va és objecte de guerres, amb el pretext d’establir qui és més víctima, qui ho era abans i qui durant més temps”.

Sense responsabilitats

El filòsof francès René Girard, del qual Giglioli n’extreu moltes reflexions, ja va denunciar que el principi de defensa de les víctimes s’ha convertit en el nou absolut. Per tant, assenyala Girard, “avui només es pot perseguir declarant que s’està en contra de la persecució. Només es pot perseguir els perseguidors. Hom ha de demostrar que té per adversari un perseguidor si vol satisfer el propi desig de persecució”. Tots som víctimes reals d’aquest victimisme identitari i perpetu. Fer-ne la crítica no és una negació ni una relativització de la víctima en ella mateixa, sinó d’aquesta “aristocràcia del dolor” que utilitza l’empara moral donada a la víctima per utilitzar-la al seu favor. “Per al populisme -apunta l’autor-, no hi ha amor sense enemic, i ningú individualitza un enemic sense sentir-se la seva víctima real o potencial”.

Però, quan sorgeix aquesta imperiosa necessitat de ser víctima? Perquè, si bé la fragilitat i la mortalitat existeixen des de sempre, com recorda Giglioli, la ideologia victimista no. Segons ell, aquest sorgiment aclaparador està vinculat a una postmodernitat capitalista on se’ns empeny a gaudir, consumir i dilapidar sense responsabilitat o mesura ni cap mena de transcendència ni alteritat: “El món està fet perquè en gaudeixis aquí i ara: creu en el teu imaginari com en la cosa més veritable i justa que pugui haver-hi. Hi tens tot el dret i, si se’t nega, ets una víctima... Tot per no ser responsables”, lamenta.

Si bé la vulnerabilitat va associada a la nostra condició humana, “només en aquesta època es veu elevada al rang de fonament fal·laç”. Com explica a Crítica de la víctima, l’ésser humà és, per naturalesa, revolucionari perquè el canvi és la seva característica essencial: “Aconseguir un entorn vital a partir d’un món il·limitat només li és possible a un animal plàstic, versàtil, que per adaptar-se ha de transformar-se contínuament a ell mateix juntament amb la realitat externa que plasma, incloent en el propi espai d’acció precisament aquesta obertura a la contingència”. Aquesta vocació revolucionària innata es veu frenada per una identitat forta i inamovible que precisament frena aquesta capacitat de transformació que tenim i ens porta a encabir-nos en una bombolla perjudicial. “Mai, en el transcurs de la història, la humanitat ha viscut un temps tan radicalment contrarrevolucionari”, afirma l’autor. “La prova és que només ens cal invertir la idea de revolució per obtenir la més exacta cartografia del nostre present. La revolució està en tot el que és natural voler ser: autònoms, conscients, lliures de pors. I és també el contrari del que l’hegemonia a l’ús mana avui, és a dir, sotmetre’ns espantats, necessitats de protecció, desitjant ser governats. La revolució és subjecte, responsabilitat, capacitat de prendre decisions també tràgiques, els altres pensats no com a amenaça o límit, sinó com a multiplicador de potència, creativitat, imaginació, goig. I si la paraula postmodern té algun sentit, és la inversió d’aquests termes: identitat, passivitat, desresponsabilització, els altres com a rivals, competidors, motiu de ressentiment. La revolució genera víctimes contingents i les evitaria si pogués; la contrarrevolució, víctimes eternes i millor encara si estan encantades de ser-ho”, conclou.

Subjectes ètics actius

El pensador italià, com a síntesi, enumera una llista del que per a ell genera l’apropiació victimista: perpetua el dolor; cultiva el ressentiment; corona l’imaginari; alimenta identitats rígides i sovint fictícies; fixa el passat i hipoteca el futur; privatitza la història; confon la llibertat amb la irresponsabilitat; enorgulleix la impotència o l’encobreix amb una potència usurpada; se les entén amb la mort mentre fingeix compadir-se de la vida... Però, què hem de fer per sortir d’aquest victimisme? “El primer pas -respon pragmàtic- hauria de ser intentar, o reintentar, sentir-nos part de la causa, no representants d’una universalitat espectral com la que promet l’ètica victimista. La condició de víctima vol ser una resposta unànime, però una resposta unànime és només una resposta falsa”.

I és que, com va dir el sociòleg nord-americà Christopher Lasch: “La ferida més profunda causada per la victimització és precisament que acabem afrontant la vida no com a subjectes ètics actius, sinó només com a víctimes passives, i la proposta política degenera llavors en una plorera d’autocompassió”.