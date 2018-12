El xef Paco Pérez reivindica les cocotes

Pot un xef de 5 estrelles Michelin reconciliar-nos amb la cuina? Paco Pérez, un dels màxims exponents de la gastronomia d’avantguarda, acaba de publicar ‘Cocottes. Cazuelas y cacerolas’ (Planeta Gastro), el seu primer llibre dedicat a la cuina casolana. La seva intenció no és només revelar els secrets de les seves receptes quotidianes, sinó també aconseguir que el lector es reconciliï definitivament amb els fogons. "És un llibre molt senzill, humà i proper. Un recurs fàcil per tornar a cuinar a casa", ha explicat el xef durant la presentació. "Es té la percepció que cuinar és complex i no és veritat. A més, cuinar fa família, és compartir i és un acte molt important en el nostre dia a dia".

El xef del Miramar reivindica en el nou llibre la cuina clàssica. Aposta pels productes de temporada i recomana que tothom s’arribi al mercat i intenti cuinar amb el que li ofereix el paisatge, els agricultors i la natura que l’envolta. En altres paraules, proposa cuinar tal com ho feien les nostres mares i àvies: en cassoles i eternes cocotes de colors vius.

540x306 Paco Pérez fent la recepta dels pèsols a la catalana / CRISTINA CALDERER Paco Pérez fent la recepta dels pèsols a la catalana / CRISTINA CALDERER

El llibre, que està il·lustrat amb les fotografies de Francesc Guillamet, un dels fotògrafs gastronòmics més importants del món, i té un pròleg del xef Andoni Luis Aduriz, del restaurant amb dues estrelles Michelin Mugaritz, ha estat presentat a l’espai gastronòmic A la Carta de Barcelona. Pérez ha fet una demostració amb tres de les cinquanta receptes que es poden trobar al llibre: pèsols a la catalana, ostres amb cava i maduixes amb pebre rosa. "Amb una cassola per plat no necessitem res més", ha assegurat el xef. La cocota ha sigut una de les grans protagonistes de la trobada. De la mà de la firma Le Creuset, el xef ha reivindicat la cocció en cassola afirmant que és una tècnica de molt futur basada en el passat: en les arrels de la humanitat. La cocota suma conceptes tan actuals com la dieta, la salut, el coneixement i, sobretot, el fet de compartir la taula amb la família, els amics o la parella.