Alannia Costa Blanca: la polsera que et farà oblidar-te de tot durant uns dies

Posem per cas una família de quatre integrants. Dos adults i dos menors. Els adults estan esgotats després d’un confinament en què van haver de fer de pop: amb un braç posar la rentadora, amb l’altre remenar el sofregit, amb un tercer ajudar un dels fills amb un projecte de l’escola i, amb els braços sobrants, contestar un correu de feina. Els fills, per contra, tenen l’energia d’una central nuclear: ganes de saltar i ballar. ¿Com poden trobar unes vacances que els satisfacin a tots? Una bona opció és el càmping resort Alannia Costa Blanca, perquè està dissenyat exactament per a això, tant aquest com els altres complexos turístics propietat del Grupo Marjal. Quan feu el check-in us posaran una polsera que vinculareu a una targeta o que podeu carregar amb diners. A banda, tenen l’aplicació mòbil, en què podreu consultar el que heu consumit, saber els horaris de les activitats, fer reserves... Tot pensat per fer-vos la vida fàcil.

Els serveis són infinits: perruqueria, supermercat, gimnàs, spa, restaurants, bars, sala de jocs, parcs infantils, petanca, minigolf, zona de barbacoa... Hi ha diverses piscines, amb tobogans, exteriors i climatitzades, depenent de si voleu marxa o beure-us una pinya colada en posició horitzontal. Un dels punts forts és l’oferta d’entreteniment. N’hi ha per als nens i per als adults, com ara tallers de relaxació o tastos de vins. Ofereixen l’opció de pensió completa, mitja o només allotjament. Les parcel·les disposen de presa d’aigua pròpia, connexió elèctrica, wifi i desguàs. Els bungalous estan totalment equipats i alguns permeten mascotes. Lloguen bicis i cotxes, però la idea és que, si no voleu, no us hagueu de moure d’allí. I no patiu per les multituds, perquè per tenir les vacances merescudes han pres moltes mesures de seguretat, com reduir l’aforament.