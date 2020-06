Campus de Periodisme de l'ARA: un estiu de diversió (i vocació)

Són les 10 del matí i trenta-vuit nois i noies de Catalunya i les illes Balears salten i corren pel jardí del Centre Esplai de Fundesplai, al Prat de Llobregat. Són els participants de la tercera edició del Campus de Periodisme de l’ARA i Fundesplai, una oferta educativa que combina els tallers periodístics amb les activitats lúdiques i esportives. Durant gairebé una setmana, del 29 de juny al 4 de juliol, els assistents al Campus conviuran dia i nit a les instal·lacions de Fundesplai mentre juguen i aprenen a fer de periodistes.

Ahir, durant la primera jornada del Campus, després de prop de tres mesos tancats a casa, els nois i noies van tenir l’oportunitat d’esbargir-se amb jocs abans de començar amb la primera activitat periodística del dia: un taller de ràdio esportiva amb els periodistes Antoni Bassas i Natalia Arroyo. El repte? Una connexió en directe per informar del minut i resultat d’un partit fictici. “És important que cadascú trobi el seu to”, els aconsellava Arroyo. “Que no es noti que llegiu, el paper us ha de servir de referència, però si us lliga es convertirà en una trampa”, continuava la periodista i entrenadora. Antoni Bassas també aportava la seva experiència personal: “Poseu-hi emoció, el futbol és una cosa viva: la gent està emocionada, que no us faci vergonya cridar i aixecar el to”.

Després de la ràdio esportiva, va arribar el moment de la ràdio informativa: amb la periodista Laia Seró els nois i noies van gravar un butlletí amb les notícies més importants del dia. “Penseu que sovint la gent escolta la ràdio mentre fa altres coses, així que és molt important que feu servir un llenguatge clar i planer”, els indicava Seró, mentre repartia teletips sobre Rosalía, TikTok, els drets LGTB o les denúncies contra el racisme, que els nois i noies van locutar per al “Butlletí del Campus de l’ARA”.

Els pròxims dies els trenta-vuit participants del Campus -d’entre 12 i 14 anys- faran tallers d’entrevistes, de reporterisme, de fotografia… El cap de fotografia de l’ARA, Xavier Bertral, o la periodista de TV3 Noemí Prous seran alguns dels professionals que passaran per les instal·lacions de Centre Esplai, en una edició una mica diferent de les anteriors a causa del covid-19. “¿Haurem de dormir amb les mascaretes?”, preguntava ahir una de les participants, que respirava alleujada al descobrir que les hauran de dur només quan no es pugui mantenir la distància de seguretat. Altres mesures seran les activitats amb grups reduïts o el control de la temperatura. A la tarda es mantindran les activitats lúdiques i esportives d’anys anteriors: caiac, surf, vela, bicicletada pel delta del Llobregat, jocs de nit…

Des d’aquest juny i fins al setembre, més d’un centenar de nois i noies passaran pels Campus de Periodisme de l’ARA i Fundesplai. Del 13 al 18 de juliol tindrà lloc el Campus de Periodisme Social, per a joves de 2n a 4t d’ESO, i del 31 d’agost al 5 de setembre se celebrarà el Campus de Periodisme i Humor, de 1r a 3r d’ESO. Els Campus van néixer el 2018 i són una iniciativa sorgida de l’equip d’innovació del diari. Selena Soro