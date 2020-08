Casa Rotja: una finca familiar en plena producció (de benestar)

Explica Maria Rosa Arnau que quan a Bellús fan el pregó o toquen les campanes, des de la Casa Rotja se sent molt clar. I és que aquest magnífic edifici del segle XVII, restaurat del tot el 2002, està a no res de Bellús, un petit poble de la Vall d’Albaida que proveirà de tot el que necessitin els hostes d’aquesta construcció pintada de color roig passió perquè l’avi de la Maria Rosa “així ho va decidir”.

Envoltada per 35 hectàrees de finca en plena producció de vinya i oliveres i per “almenys cent més” de muntanya, la Casa Rotja es planteja a ulls de l’urbanita com el lloc on practicar el desconfinament de forma més plena i sense cap mena de risc, ja que el que sobra són metres quadrats per als dos habitacles -de cinc i deu places- que acull la part oberta al públic d’aquesta casa rural, que està oberta tot l’any i que compta amb aire condicionat i calefacció en totes les habitacions. Ubicada a tocar del pantà de Bellús, les activitats en plena natura són les idònies per als visitants d’aquesta edificació catalogada, que permet fer excursions per senders per dins la finca i moltes altres coses per fora. Per exemple, fer cicloturisme, ràfting, barranquisme, passejos a cavall o vols en globus des de Bocairent.

Com que la casa està oberta tot l’any, un dels atractius és escollir dates en funció de les moltes festes populars dels pobles veïns. Entre aquestes festes destaquen les de Moros i Cristians de Bocairent, al febrer; les d’Ontinyent, a l’agost, o les d’Albaida, a l’octubre. Molt més particulars són les fogueres de Sant Antoni del Porquet, el 17 de gener a tota la comarca, o la festa de Palomar, al maig. Casa Rotja proposa molta tranquil·litat, però també festa ben a prop, perquè cadascú faci les vacances que vulgui.