Miquel Montoro, 'youtuber': “No tenc una amistat més especial que una altra“

Els amics del Miquel Montoro saben diferenciar a la perfecció un motocultor d’un tractor de quatre cilindres. Saben sembrar patates, plantar tarongers i fer ensaïmades. Tenen la sort de tenir a la colla aquest jove youtuber de 14 anys, que amb els seus vídeos -alguns dels quals ja han superat els dos milions de visualitzacions- ensenya com és la vida rural a Sant Llorenç des Cardassar, al nord-est de Mallorca. “Vaig crear es canal de YouTube perquè es meus amics em deien que ho havia de fer i explicar-ho a sa gent que no en sap -explica el mallorquí-. Amb es meus amics mos portam molt bé. No tenc una amistat més especial que una altra i sa veritat és que mos feim molta companyia i mos preocupam molt els uns dels altres”, assegura.

El Miquel començarà al setembre segon d’ESO i des que va entrar a l’institut ha fet noves amistats. “Amb es confinament vaig aprendre a fer videollamadas i hem xerrat bastant, però els amics de tota sa vida són per a jo els més importants. Són els que han estat allà devora sempre”. Durant quatre anys el Miquel Montoro va ser víctima d’assetjament escolar i reconeix que ho va passar molt malament. Aquest és un dels motius pels quals té molt clar qui són els seus veritables amics: “A la gent que s’apropa ara i abans no ho feia els dic: «Me sap greu però no seràs es meu amic perquè, si abans no ho volies ser i ara per sa situació sí, no ho podràs ser»”.

A part de fer videotrucades, el Miquel explica que per a ell el confinament va ser com un cap de setmana llarg en què no va parar de fer feina al camp. “Un poc com aquest estiu. Me quedaré a sa finca, tranquil·let. I cuidaré dels animals. Cada dia m’aixec, faig quatre feines i si tenc temps vaig as poble amb els amics. Amb prevenció pel coronavirus, però podem fer coses, com passar a sa piscina tot el dia”, explica el Miquel amb entusiasme. “Aquests dies fa molta calor i ja han arribat els turistes a l’illa. Amb es confinament no hi havia autocars i en tres o quatre dies tot són autocars per Cala Ratjada. Jo sempre dic que a Mallorca vivim del turisme i ho necessitam, però si sa gent visqués a fora vila podrien viure d’altres coses”, comenta.

Tot i que el seu estiu no és gaire diferent del de qualsevol jove de la seva edat, a més de cuidar els animals i treballar al camp, les xarxes no fan vacances i segueix penjant continguts per als seus seguidors. Per rodar les escenes compta amb la col·laboració de la família, especialment de la Laura, la seva germana gran. “Els temes els decidesc jo. I llavors ma germana me diu: «Avui hem de gravar dos vídeos». I jo li dic: «Vale, au». I ella grava i els feim”, conclou el jove amb la gràcia i naturalitat que el caracteritzen i que l’han convertit en un fenomen viral.