La Garriga de Castelladral: deixa’t acollir i reconnecta amb la natura

La família de la Núria s’encarregarà que us sentiu com a casa. Perquè, de fet, és casa seva. Ells no només gestionen aquest lloc tan especial, també hi viuen. Des de la seva àvia, que té cent anys, fins a la seva filla petita, que en té set. La filosofia de vida dels Roca Barbé ho impregna tot: volen que desconnectem de les presses i reconnectem amb nosaltres mateixos i la natura. L’espai és harmoniós i hi acompanya, però, a més, organitzen tallers i retirs que ho faciliten: de ioga, nutrició, sexualitat conscient, cercles de dones, criança conscient o l’original Bany de Bosc, que, inspirat en el concepte japonès de shinrin yoku (caminar pel bosc en plena consciència), no pretén sortir al bosc a fer-hi res concret sinó senzillament ser-hi. Com dèiem, l’entorn ajuda a arribar a crear aquest entorn espiritual.

L’era té unes vistes fantàstiques a Montserrat, el paller està reconvertit en el càlid menjador de l’hotel i la sala d’estar, que antigament estava dedicada a la producció d’oli i encara conserva el molí de pedra i la premsa del segle XIX, està equipada amb sofàs i és un lloc fresc durant els mesos d’estiu gràcies a les seves pedres gruixudes. Disposen d’una biblioteca insonoritzada i d’un bar on abans hi havia el celler, amb botes de fusta del 1748, de quan a la masia s’hi produïa vi. Les 20 habitacions de què disposen són totes diferents entre elles, i es fa difícil triar quina és més acollidora. Pel que fa al restaurant, a banda de l’esmorzar, ofereix sopars i per dinar cistelles de pícnic per gaudir de l’entorn. L’ spa és un espai per gaudir de manera privada amb la família o la parella. Té piscina, jacuzzi, sauna, bany de vapor, cascada d’aigües dins una antiga tina de vi i carta de massatges. A La Garriga de Castelladral tot està pensat per gaudir del silenci i la natura i retornar als orígens.