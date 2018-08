La HBO dona llum verda a l’adaptació de ‘Watchmen’

Watchmen serà finalment una sèrie de televisió. Després de molts mesos d’espera, la HBO ha decidit tirar endavant l’adaptació del còmic de superherois creat per Alan Moore als anys 80, que tindrà com a productor i guionista Damon Lindelof, un dels creadors de Lost i, més recentment, de The leftovers. La cadena n’ha encarregat una temporada completa, però no ha precisat quants capítols tindrà. Regina King, Jeremy Irons, Don Johnson i Tim Blake Nelson encapçalen el repartiment de la producció, que està previst que s’estreni l’any que ve. Lindelof ha explicat que la seva intenció no és traslladar a la pantalla les històries del còmic ni fer-ne una seqüela, sinó crear trames originals a partir d’aquell món i introduir-hi nous personatges amb “noves màscares per tapar-los”. Segons la HBO, la sèrie s’ambientarà en un món en què els superherois són tractats com a proscrits. Watchmen ja havia estat portat al cinema el 2009, de la mà de Zack Snyder.