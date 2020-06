Heard, cada cop més sola al judici contra Depp

La situació es complica per a Amber Heard en el judici que l’enfronta al seu exmarit, Johnny Depp, a qui acusa d’haver-la maltractat. Segons ha avançat el diari britànic Daily Mail, Amanda de Cadenet, activista del moviment Me Too i gran amiga de l’actriu, ha rebutjat declarar a favor seu, tal com tenia previst, després d’haver sentit les gravacions filtrades fa uns mesos per aquest mateix mitjà que demostraven que Heard havia pegat a Depp i li havia tirat olles, paelles i gerres.

En un escrit presentat davant del jutge, De Cadenet explica que la descoberta d’aquests àudios li va fer “canviar la perspectiva” sobre el cas. “Quan vaig sentir l’Amber atacant verbalment el Johnny, vaig quedar horroritzada”, diu, i afegeix que es va posar en contacte amb l’advocada de l’actriu, Roberta Kaplan, per fer-li saber que estava “consternada de sentir com l’Amber es dirigia al Johnny”. De Cadenet revela també que quan li va preguntar a Heard per aquestes gravacions l’actriu va argumentar que “havien estat editades per l’equip del Johnny”. “Esperava que l’Amber assumís la seva responsabilitat per aquest comportament, però no ho va fer”, lamenta, i assegura que això va fer que s’adonés “dolorosament” que una persona a qui havia “defensat i cregut incondicionalment” no estava sent “del tot sincera” amb ella.

La decisió de De Cadenet s’ha conegut dies després que Kaplan i el seu equip decidissin deixar de representar Heard en el judici. Segons el portal The Blast, oficialment la decisió és conseqüència de la pandèmia de coronavirus, que ha complicat la “logística” dels advocats. La defensa de Depp, però, ha posat en dubte aquesta versió.