Hotel Can Mostatxins: un hotel antic i modern al cor emmurallat d’Alcúdia

Una de les primeres coses que crida l’atenció d’aquest hotel és el nom. L’edifici té els seus orígens al segle XV, quan era una torre de guaita. Amb els anys va anar canviant d’amo i d’usos, fins que s’hi va establir una carnisseria. El carnisser portava un frondós bigoti, motiu pel qual era conegut al poble. Aquest pelut atribut ha acabat donant nom a l’hotel: Can Mostatxins. No en va el característic bigoti és el logotip de l’allotjament. Van caldre sis anys d’intenses renovacions en què van sortir a la llum antics elements arquitectònics, com l’estructura romana sobre la qual es va construir l’edifici. Posteriorment van decidir annexar-hi la casa modernista del segle XIX del costat. D’aquesta part de l’hotel incorporada en diuen Frare, de la primera en diuen Quinze. Les habitacions del Quinze mantenen una paret de pedra original, així com també les bigues. Una de les habitacions es troba directament dins la torre del segle XV. Les estances que són a l’edifici Frare tenen sostres més alts i són més espaioses, com els correspon pel seu disseny modernista. El resultat és un hotel boutique que combina amb molt de gust èpoques i estils diferents passats pel sedàs actual i que respon a la visió que tenia el seu fundador i propietari, Mark Worthington.

Cal destacar també la zona de l’ spa, que compta amb un jacuzzi interior i un d’exterior i una llarga llista de tractaments de bellesa. L’allotjament està pensat per ser un lloc tranquil dins les muralles del casc antic d’Alcúdia. Cal tenir present que no és un hotel pensat per a famílies, sinó més aviat per a parelles. Entra dins la categoria del que es coneix com a adults only.