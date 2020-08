Hotel Mas Passamaner: una joia modernista amb tot l’aire lliure que es pugui desitjar

A tocar de Reus però prou lluny per estar en plena calma, s’aixeca un hotel que és un monument. Així el presenten els seus amos i així és en realitat el Mas Passamaner, una construcció modernista de gairebé un segle d’antiguitat que avui en dia inclou 15 habitacions, 7 suites, dues estances independents i un spa que pot convertir-se en el santuari de qualsevol que s’hi pugui estar una estona.

L’hotel, ubicat en un edifici de l’any 1922 atribuït a Lluís Domènech i Muntaner i finalitzat pel seu fill Pere, va ser projectat com una casa annexa a la masia preexistent. La casa resultant, feta construir per Joan Boqué i Reverter, president de la Cambra de Comerç de Reus, mostra l’auge econòmic de la Catalunya dels anys vint gràcies a les seves dimensions però també a la riquesa dels acabats.

Actualment, l’edifici és propietat de la família García Puertas, que són els que l’han convertit en hotel després d’una intensa reforma que l’ha situat en el rang de les cinc estrelles. Entre els atractius de l’establiment hi ha l’exquisidesa de la seva arquitectura però també reclams indispensables com el jardí, la piscina exterior, el seu spa -amb tota mena de tractaments i un circuit termal-, o els seus restaurants. Per acabar de complementar l’oferta, l’hotel -al qual poden arribar amb helicòpter si volen...- té també un club de pàdel.

En conjunt, l’hotel ofereix moltes excuses per no haver-ne de sortir. No obstant, des del punt estratègic de la Selva del Camp on està situat té Salou, Cambrils, Reus i Tarragona molt a la vora. Per si està preparat contra el coronavirus no s’han de preocupar. “La nova normalitat ja era la nostra antiga normalitat: grans terrasses i aforaments reduïts”, diuen. No enganyen: la finca té 20.000 metres quadrats.