S’Hotelet de Santanyí: cinc habitacions de bellesa delicada en una plaça Major

Lluny dels grans projectes turístics que van seduir molts estiuejants temps enrere, han brotat projectes tan petits i delicats com S’Hotelet de Santanyí, una joia a la qual no és tan fàcil tenir accés però que dona esperances que un altre model de vacances és possible. Al número 23 de la plaça Major del poble que dona nom a l’establiment, s’aixeca una casa tradicional mallorquina que acull les sis habitacions que el formen.

Sí, només sis. Però quines sis! No són ni gegants ni estan folrades d’oripell però són encantadores. Totes amb lavabo propi, cadascuna té el nom d’una planta o flor de la zona: Olivera, Bruc, Jonc, Caputxina i Lavanda. Tal com expliquen els responsables de l’hotel, cadascuna és diferent de l’altra però totes inclouen comoditats essencials com aire condicionat, televisió per satèl·lit o llit king size. A banda d’una petita piscina a la planta baixa, els pocs hostes de l’hotel compten també amb la flexibilitat dels amos -que viuen al davant- com a aliada. Per exemple, per als esmorzars, que cadascú es pot prendre on millor li vagi i a l’hora que li vagi bé.

A més de l’escala humana amb la qual va ser ideat l’hotel, destaca el seu interiorisme respectuós amb la casa original i que té la fusta al natural, el color terracota i diferents tons de blanc trencat com a únic fil conductor. Bé, no l’únic del tot, ja que l’art també impregna tots els racons de la casa gràcies a les obres d’artistes locals i de fora que hi han incorporat.

Santanyí, el poble més meridional de Mallorca, és molt valorat turísticament pel seu nucli històric i també pels seus 35 quilòmetres de litoral, plens de cales encisadores. Quan acabeu de gaudir de tot això, podeu sopar a la plaça Major i després anar a S’Hotelet, que és la casa que vosaltres i jo voldríem tenir a Mallorca.