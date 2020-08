‘Joc de cartes’ supera el virus i torna a TV3

La situació al sector de la restauració ha sigut un bon indicador de l’evolució de la pandèmia de coronavirus: bars i restaurants van haver d’abaixar les persianes en el moment que es va decretar l’estat d’alarma, però l’obertura progressiva de les terrasses es va convertir en el símbol més visible de la desescalada. Ara aquest sector es convertirà també en la prova de la represa de l’activitat en el sector audiovisual, amb l’estrena, avui a TV3 (22.05 h), d’una nova temporada de Joc de cartes estiu.

El concurs de restaurants que presenta el cuiner Marc Ribas va patir en carn pròpia els efectes de la pandèmia i no va poder començar a rodar durant la primavera com estava previst. De fet, pocs dies després de l’esclat de la pandèmia, el cap de programes de TV3, Sigfrid Gras, reconeixia en declaracions a l’ACN que ja veia impossible poder oferir el concurs durant l’estiu. Finalment, tot i que l’activitat no es va poder reprendre amb una certa normalitat fins al juny, s’ha arribat a temps de preparar quatre capítols del programa per emetre durant l’agost.

Aquestes quatre entregues tindran el format habitual de la versió estiuenca: hi competiran tres establiments, cadascun representat per dues persones. L’estrena buscarà el millor restaurant mexicà de Barcelona, un títol que es disputaran el Maro Azul, el Margarita Blue i l’Anormal. Les pròximes setmanes la competició es traslladarà a Cambrils, on competiran tres locals de tradició familiar; a la Costa Brava, per buscar-hi l’establiment amb més encant, i a les platges del Baix Llobregat, on la disputa serà entre tres xiringuitos.

Però l’equip de Joc de cartes no s’ha limitat a rodar aquests quatre capítols estivals, sinó que ja està treballant en una temporada completa que, si no es torcen els plans, formarà part de la graella de TV3 a partir del setembre. Finalment, doncs, malgrat les dificultats provocades pel covid-19 (i per la situació financera de TV3, que va impedir que el contracte es formalitzés abans de l’esclat de la crisi sanitària), l’espai arribarà puntualment a la cita.

Aquesta serà la quarta temporada d’un format que es va estrenar l’abril del 2017 i que des del primer moment es va guanyar el favor de l’audiència de TV3. La primera temporada va tenir una mitjana de 402.000 espectadors i un 16,2% de quota de pantalla, i l’any següent es va enfilar fins als 466.000 seguidors i el 19,8%. La tercera etapa es va mantenir també en xifres molt positives: 400.000 espectadors i 19,1% de share. La bona rebuda que va tenir el programa va convèncer els responsables de la televisió pública d’apostar-hi també durant l’estiu. El primer any es va quedar amb només 233.000 seguidors i un share del 12,5%, però tant el 2018 com el 2019 els resultats d’aquesta altra versió del programa també van ser molt satisfactoris, amb una mitjana superior a les 400.000 persones i al 20% de quota.

El programa consisteix en una competició entre diversos restaurants (tres en la versió d’estiu, quatre durant la temporada regular) que comparteixen àmbit geogràfic i alguna característica com ara el tipus de cuina o l’entorn on estan situats. Després d’haver gaudit d’un àpat en cadascun dels locals, cada restaurador ha d’avaluar la competència posant nota a cinc aspectes de cada establiment: l’espai, la cuina, el servei, el menjar i el preu. Ribas també els valora, i la puntuació total determina el guanyador de cada programa. El format, doncs, combina la gastronomia, el joc i el reality, un aspecte que cada vegada ha anat guanyant més pes a través de les lluites més o menys soterrades entre els contrincants. A més, en l’última temporada el format va introduir un component humorístic convertint la presentació dels capítols en uns esquetxos protagonitzats per Ribas i el Joanet, el conductor de la furgoneta amb què el presentador i els concursants es desplacen entre els diferents restaurants.

Joc de carte s no és l’únic programa de TV3 que s’ha posat en marxa després d’haver quedat afectat per la pandèmia. El 30 de juny la televisió pública va anunciar la represa de les gravacions de la segona temporada de Persona infiltrada, que tindrà com a presentadora Marta Torné. Aquest concurs s’havia començat a rodar a mitjans de febrer i la intenció de TV3 era que es pogués emetre abans de l’estiu. Un mes després, però, els enregistraments es van haver d’aturar i la cadena va canviar de plans. L’espai podria formar part de l’oferta de la tardor, tot i que de moment això no s’ha confirmat.

També s’ha tornat a posar en marxa la gravació d’ Els meus pares. El programa de Gemma Nierga havia enregistrat ja alguns capítols de la tercera temporada abans de l’estat d’alarma, però el rodatge també va quedar a mitges. En aquest cas l’estrena ja estava fixada per al curs 2020-2021 i, per tant, és possible que es puguin mantenir els terminis previstos.

Fonts de TV3 remarquen que tots els rodatges s’estan duent a terme “respectant totes les mesures de seguretat establertes per les autoritats sanitàries i per la CCMA”. En aquest sentit, quan es van reiniciar les gravacions de Persona infiltrada la cadena va explicar que el programa comptava amb “l’assessorament” de l’empresa de riscos laborals Risk XXI, que havia “dissenyat els protocols de seguretat” i que supervisava presencialment el rodatge “per assegurar que es compleixen de manera rigorosa els protocols establerts”.