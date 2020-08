Lluïsa Castell: “Quan no t’imaginaves que tornaries a ser amiga d’aquella persona, passa”

Tot i que la conversa és telefònica, quan un sent la veu de Lluïsa Castell de seguida recorda la seva capacitat tant per fer riure com per emocionar al teatre, la televisió i el cinema. En la seva història d’amistat hi ha alegries, però també dolor i el coratge, com els camps cremats on el blat torna a brotar de la cançó de Jacques Brel. L’altre protagonista és el director de càsting Pep Armengol. Es van retrobar com a amics després de la mort als 18 anys de la filla que tenien en comú. “Sempre diem que la Júlia ens ha unit un altre cop”, afirma Lluïsa Castell. “És bonic que de cop i volta la vida ho posa tot a lloc i quan no t’imaginaves que tornaries a ser amiga d’aquella persona, passa”, explica. La relació d’amistat entre ells té un altre vessant i és que també comparteixen els nets de la filla que Armengol va tenir en una relació anterior. “Aquesta filla jo també la vaig criar. De fet, forma part de la meva família i pels nens soc una altra de les seves àvies".

El retrobament de Lluïsa Castell amb Pep Armengol ha tingut uns altres efectes inesperats: col·laboren professionalment des de fa uns cinc anys i fa dos anys inicien l'Estudi Karloff, l'escola d'actors, especialitzat en la interpretació davant la càmera. “No havia fet mai classe i no m’ho havia plantejat. Vaig començar a compartir classes amb el Pep i aquí vaig descobrir que el fet de compartir la meva experiència era un repte tan exigent i apassionant com ho és la mateixa interpretació". Arran d’això ara també té damunt la taula la proposta de dirigir una obra de teatre. “És sorprenent descobrir com la vida professional et regala feines que no t’havies imaginat”, diu Castell, que té pendent d’estrena la pel·lícula de Lluís Danés La vampira de Barcelona i la participació en la nova temporada de la sèrie Merlí. Sapere aude.

Pel que fa al teatre, el seu últim treball és Germanes, una obra de Wajdi Mouawad en la qual va compartir l’escenari del Teatre Tantarantana amb Mònica López al febrer i fins just abans que esclatés l’estat d’alarma. “El confinament ha estat una etapa que m’ha mantingut molt distreta, coordinant lectures de guions, fent classes en línia i donant ànims i eines al col·lectiu de més de 500 actors i actrius que ens segueixen”, conclou. L’equip de l’Estudi Karloff també està format per Luci Lenox a la direcció juntament amb Pep Armengol, i Núria Deulofeu i Jaume Viñas com a caps d’estudis dels joves, mentre que Lluïsa Castell ho és dels adults.