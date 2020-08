Es Marès Hotel & Spa: la tradició elegant i sense estridències a Formentera

El marès ha determinat el relleu de Formentera i les seves construccions des de fa centenars d’anys. És una roca de color clar, fàcil de treballar i amb nombrosos fòssils que només es pot trobar prop del mar, testimoni del pas del temps. I per això dona nom a aquest petit però magnífic allotjament, situat en un carrer de vianants del poble de Sant Francesc Xavier. Es Marès és un hotel boutique de gestió familiar que disposa de 18 habitacions, distribuïdes en dues plantes. L’hotel, inaugurat el 2011, està integrat a l’entorn, és de línies sòbries i elegants; parets blanques, fusta i, esclar, marès. Res estrident, tot perfectament integrat. La zona és tranquil·la i el tracte personalitzat. Té les condicions perfectes per ubicar-hi un spa, amb el preu de l’habitació hi va inclòs el circuit d’aigües, però les instal·lacions i la carta de serveis està oberta a tothom. Tenen jacuzzi, sauna, sala de vapor, dutxa de sensacions i zona de relax. A més, també fan massatges i tractaments. Els productes que utilitzen són de Natura Bissé, dels quals tenen l’exclusivitat a Formentera. A banda, els hostes poden gaudir del gimnàs, la piscina i el pàrquing privat.

Per la filosofia del lloc, no és estrany que al restaurant -que té sala i terrassa exterior- serveixin una proposta gastronòmica mediterrània amb un toc avantguardista. Obert també a tothom, tenen carta i ofereixen un menú degustació (amb reserva prèvia). A més, els divendres, dissabtes i diumenges a la nit amplien l’oferta i hi podem trobar hamburgueses gurmet o pizza amb base d’ensaïmada. A banda, disposen de cafeteria, on serveixen menjar tot el dia i tenen una extensa carta de tes i còctels. L’objectiu de tot plegat és sempre el mateix: que no et falti de res.