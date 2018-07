El Mundial perd més d’un milió d’espectadors

El Mundial de Rússia ha tingut una mitjana de 3.835.000 espectadors i un 29,9% de quota de pantalla a Espanya, unes xifres que augmenten lleugerament, fins als 4.270.000 seguidors i el 33,3% de share, si es descompten els partits poc rellevants que es disputaven a la mateixa hora que altres i que Mediaset va relegar a canals secundaris com ara BeMad o Energy. Són xifres molt elevades, però que no han satisfet les expectatives que s’havia marcat el grup audiovisual abans de l’inici del torneig. De fet, el nombre d’espectadors no arriba ni a la meitat del previst i la quota de pantalla ha quedat 21 punts per sota del que havia estimat l’empresa televisiva.

Tal com va explicar l’ARA el 12 de juny, Mediaset havia presentat al febrer als possibles anunciants una oferta comercial en què preveia que, si Espanya arribava a la final del Mundial, l’audiència mitjana del campionat seria de 9.980.000 espectadors, amb una quota de pantalla del 54,5%. Com ja se sap, aquesta condició no es va complir, ja que l’equip espanyol va caure eliminat als vuitens de final, però igualment els registres que s’han assolit ni tan sols s’acosten als que s’havien previst.

Tenint en compte que Mediaset calculava que els partits d’Espanya, en cas de ser finalista, haurien tingut de mitjana un 70% de quota i 13.598.000 seguidors, la resta d’enfrontaments s’haurien hagut de situar a l’entorn dels 9,5 milions i del 52% de share per complir els pronòstics, cosa que no ha passat ni de bon tros: els partits sense presència de la roja -deixant de banda, un cop més, els que es jugaven a la mateixa hora que altres de més destacats- s’han situat de mitjana al voltant dels 3,7 milions d’espectadors i del 30% de quota. De fet, cap d’aquests partits no han arribat als 9 milions de seguidors, ni tan sols la final, que va reunir 8.247.000 persones. Amb un 57,3% de quota, l’últim partit del torneig va ser l’únic dels que no va disputar Espanya que va superar el 52%.

Mediaset, en canvi, va afinar molt més a l’hora de preveure el seguiment que tindrien els partits del combinat espanyol: el 70% de share estimat es va convertir, a la pràctica, en un 70,8%, i els 13.598.000 seguidors van ser en realitat 11.787.000, però és fàcil pensar que la xifra s’hauria incrementat si la selecció de Fernando Hierro hagués arribat fins al final del torneig. De fet, l’audiència dels partits de la roja va anar creixent dels 10,4 milions d’espectadors del debut contra Portugal fins als 12,8milions que van veure el partit de vuitens contra Rússia (i els 14,8 milions que van veure la tanda de penals d’aquell matx).

El menys vist dels últims anys

Més enllà de les previsions de Mediaset, els registres que ha deixat el Mundial de Rússia han quedat clarament per sota de les anteriors edicions. Fa quatre anys, al Brasil, Espanya va caure eliminada a la primera fase (i, de fet, el seu tercer partit a la fase de grups ja no tenia transcendència), però tot i així l’audiència mitjana de tots els enfrontaments emesos per Telecinco va ser de 5.425.000 persones, és a dir, 1.155.000 espectadors més que aquest any. La quota de pantalla també ha baixat, del 38,7% al 33,3%. L’any 2010 la victòria espanyola va situar l’audiència en 6.870.000 seguidors i el 48,2%, però el 2006, en què la roja va ser eliminada als vuitens de final (igual que ha passat ara) s’havia arribat als 7.764.000 espectadors i al 53,1% de share, el millor registre històric per a un Mundial a Espanya.

És possible que un dels elements que hagi jugat en contra de Telecinco i Cuatro en aquesta ocasió sigui el fet d’haver emès tots els partits de la competició, ja que això els ha portat a oferir alguns enfrontaments poc atractius que poden haver contribuït a fer baixar la mitjana. Però això no explica, per exemple, que la final hagi obtingut la quota de pantalla més baixa des del 1994 (la primera de la qual hi ha dades) i que hagi rebaixat 7,6 punts la de fa quatre anys, que va arribar al 64,9% de share.

Aquest descens s’observa també a Catalunya, on l’audiència mitjana del campionat ha sigut de 600.000 espectadors i un 30,4% de quota de pantalla. Un exemple molt clar és el seguiment de la final: el 2014, el partit decisiu entre Alemanya i l’Argentina havia arribat a 1.913.000 espectadors i un 60,7% de quota (i la pròrroga va pujar fins als 2.153.000 seguidors i el 65% i va ser el rècord de la temporada); en canvi, el França-Croàcia d’aquest diumenge va tenir 1.295.000 seguidors i un 57% de share al Principat. Una conseqüència molt visible d’aquest fet ha sigut que al juny Telecinco no va aconseguir superar TV3 com a cadena més vista del mes i que al juliol la supera per només set dècimes, una distància que la televisió pública pot eixugar durant la segona quinzena. Seria el primer cop que el canal que emet un Mundial no aconsegueix liderar a Catalunya en cap dels mesos en què es disputa el torneig.

Malgrat tot, Mediaset s’ha vist beneficiat pel Mundial: durant el mes previ a l’inici de la competició, Telecinco i Cuatro van sumar, a Espanya, un 21,6% de quota, i durant els 32 dies del torneig han crescut fins al 26,2%. Ara bé, el grup ha evitat dir si això ha sigut suficient per compensar la compra dels drets, que li van costar més de 35 milions d’euros. El 2014 Mediaset va afirmar que el torneig li havia sortit rendible. Ahir es va limitar a afirmar que li ha permès “completar un trimestre d’excel·lència” en la seva relació amb el públic i els anunciants.